https://ria.ru/20230816/ukraina-1890491658.html

Идут со всех сторон. В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом

Идут со всех сторон. В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом - РИА Новости, 16.08.2023

Идут со всех сторон. В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом

Украинская армия терпит поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования ВСУ продвигаться, заявил экс-советник Леонида РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:38

2023-08-16T19:38

2023-08-16T19:38

политика

авдеевка

харьков

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинская армия терпит поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования ВСУ продвигаться, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. <…> Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают", — отметил эксперт.Он напомнил, что за два с половиной месяца активных боев киевское руководство не достигло никаких реальных результатов и загнало армию в тупик, утратив значительную часть вооружений."Даже патронов и стрелкового оружия уже не хватает", — резюмировал бывший советник Кучмы.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230816/vybor-1890469390.html

https://ria.ru/20230816/vsu-1890451751.html

авдеевка

харьков

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политика, авдеевка, харьков, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина