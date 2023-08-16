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Идут со всех сторон. В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом - РИА Новости, 16.08.2023
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19:38 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890491658.html
Идут со всех сторон. В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом
Идут со всех сторон. В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом - РИА Новости, 16.08.2023
Идут со всех сторон. В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом
Украинская армия терпит поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования ВСУ продвигаться, заявил экс-советник Леонида РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:38
2023-08-16T19:38
политика
авдеевка
харьков
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинская армия терпит поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования ВСУ продвигаться, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. &lt;…&gt; Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают", — отметил эксперт.Он напомнил, что за два с половиной месяца активных боев киевское руководство не достигло никаких реальных результатов и загнало армию в тупик, утратив значительную часть вооружений."Даже патронов и стрелкового оружия уже не хватает", — резюмировал бывший советник Кучмы.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230816/vybor-1890469390.html
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политика, авдеевка, харьков, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина
Политика, Авдеевка, Харьков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Украина
Идут со всех сторон. В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ теряют контроль под Харьковом и Авдеевкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинская армия терпит поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования ВСУ продвигаться, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. <…> Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают", — отметил эксперт.
Он напомнил, что за два с половиной месяца активных боев киевское руководство не достигло никаких реальных результатов и загнало армию в тупик, утратив значительную часть вооружений.
"Даже патронов и стрелкового оружия уже не хватает", — резюмировал бывший советник Кучмы.
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ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
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