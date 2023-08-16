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Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО
Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО - РИА Новости, 16.08.2023
Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО
Информация о якобы имеющих место дискуссиях в НАТО о предоставлении членства Украине в обмен на территориальные уступки РФ не соответствует действительности,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:05
2023-08-16T19:05
2023-08-16T19:05
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Информация о якобы имеющих место дискуссиях в НАТО о предоставлении членства Украине в обмен на территориальные уступки РФ не соответствует действительности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация", - сказал Кирби в ходе специального брифинга. По его словам, позиция США в конечном счете сводится к тому, что Украину ждет будущее в НАТО, что было подтверждено членами альянса в ходе последних саммитов. Как накануне сообщала газета Verdens Gang, глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, вопрос передачи территорий уже поднимался. В среду чиновник НАТО прокомментировал собственное заявление, назвав его ошибочным.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, джон кирби, сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Джон Кирби, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО
Кирби: дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО не ведутся