https://ria.ru/20230816/ukraina-1890483190.html

Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО

Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО - РИА Новости, 16.08.2023

Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО

Информация о якобы имеющих место дискуссиях в НАТО о предоставлении членства Украине в обмен на территориальные уступки РФ не соответствует действительности,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:05

2023-08-16T19:05

2023-08-16T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

джон кирби

сша

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_164:12:2959:1584_1920x0_80_0_0_468f47eb3136afdf4e3f8016dafdbf4c.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Информация о якобы имеющих место дискуссиях в НАТО о предоставлении членства Украине в обмен на территориальные уступки РФ не соответствует действительности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация", - сказал Кирби в ходе специального брифинга. По его словам, позиция США в конечном счете сводится к тому, что Украину ждет будущее в НАТО, что было подтверждено членами альянса в ходе последних саммитов. Как накануне сообщала газета Verdens Gang, глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, вопрос передачи территорий уже поднимался. В среду чиновник НАТО прокомментировал собственное заявление, назвав его ошибочным.

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, джон кирби, сша, россия, ситуация в днр и лнр