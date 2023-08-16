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Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890483190.html
Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО
Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО - РИА Новости, 16.08.2023
Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО
Информация о якобы имеющих место дискуссиях в НАТО о предоставлении членства Украине в обмен на территориальные уступки РФ не соответствует действительности,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:05
2023-08-16T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
джон кирби
сша
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Информация о якобы имеющих место дискуссиях в НАТО о предоставлении членства Украине в обмен на территориальные уступки РФ не соответствует действительности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация", - сказал Кирби в ходе специального брифинга. По его словам, позиция США в конечном счете сводится к тому, что Украину ждет будущее в НАТО, что было подтверждено членами альянса в ходе последних саммитов. Как накануне сообщала газета Verdens Gang, глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, вопрос передачи территорий уже поднимался. В среду чиновник НАТО прокомментировал собственное заявление, назвав его ошибочным.
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в мире, украина, нато, джон кирби, сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Джон Кирби, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белый дом отрицает дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО

Кирби: дискуссии об уступках Киевом земель ради членства в НАТО не ведутся

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Информация о якобы имеющих место дискуссиях в НАТО о предоставлении членства Украине в обмен на территориальные уступки РФ не соответствует действительности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация", - сказал Кирби в ходе специального брифинга. По его словам, позиция США в конечном счете сводится к тому, что Украину ждет будущее в НАТО, что было подтверждено членами альянса в ходе последних саммитов.
Как накануне сообщала газета Verdens Gang, глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, вопрос передачи территорий уже поднимался. В среду чиновник НАТО прокомментировал собственное заявление, назвав его ошибочным.
Президент Украины Владимир Зеленский наблюдает за тем, как президент Джо Байден подписывает гостевую книгу в Мариинском дворце во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОДжон КирбиСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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