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Американский сенатор заявил, что поставки оружия Украине мешают переговорам - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:41 16.08.2023 (обновлено: 18:44 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890472570.html
Американский сенатор заявил, что поставки оружия Украине мешают переговорам
Американский сенатор заявил, что поставки оружия Украине мешают переговорам - РИА Новости, 16.08.2023
Американский сенатор заявил, что поставки оружия Украине мешают переговорам
Американский сенатор Рэнд Пол заявил в интервью газете The New York Sun, что "неограниченные" поставки оружия Украине и "нереалистичные" требования к России... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:41
2023-08-16T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
рэнд пол
сенат сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол заявил в интервью газете The New York Sun, что "неограниченные" поставки оружия Украине и "нереалистичные" требования к России мешают запустить переговоры об урегулировании конфликта. Пойдя вразрез с официальной позицией Вашингтона, он призвал стороны договориться о прекращении огня, чтобы дать старт мирному процессу. "В конечном счете только Россия и Украина могут решить, когда начинать мирные переговоры, но неограниченные вооружения для Украины, вероятно, мешают им вступить в диалог", - цитирует издание республиканца из штата Кентукки. Предварительные условия, которые предъявляются России, включая возвращение Крыма, Пол назвал "нереалистичными". Они, по его словам, также могут "начать тормозить начало мирных переговоров". "Вероятным результатом затягивания войны станет продолжение страданий Украины и ее народа. Стороны должны договориться о прекращении огня, чтобы могли начаться мирные переговоры", - сказал он. Администрация США открыто возражает против инициатив прекращения огня, доказывая, что им воспользуется РФ для закрепления на занятых территориях. Пол выступил против предоставления американских гарантий безопасности Украине, поскольку это, по его словам, чревато прямой конфронтацией с ядерной Россией. Он раскритиковал и масштабы помощи, которую оказывают американцы своему союзнику. "США в долгах на сумму более 32 триллионов долларов и предоставили Украине столько помощи, что столкнулись с критическим дефицитом боеприпасов, на восполнение которого уйдут годы… наше правительство направило на Украину свыше 113 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков, опередив всех европейских союзников вместе взятых", - сказал сенатор. Выделенные Украине суммы, по его словам, в 18 раз превышают расходы США на антираковые исследования. "А администрация Байдена запросила для Украины дополнительные 24 миллиарда. Мы не можем потратить такие крупные суммы так быстро без злоупотреблений и мошенничества", - добавил Пол.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Рэнд Пол, Сенат США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американский сенатор заявил, что поставки оружия Украине мешают переговорам

Сенатор Пол: поставки оружия Украине мешают переговорам по урегулированию

© AP Photo / Pool / Al DragoСенатор Рэнд Пол на слушаниях в комитете сената по международным отношениям в Вашингтоне
Сенатор Рэнд Пол на слушаниях в комитете сената по международным отношениям в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Pool / Al Drago
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол заявил в интервью газете The New York Sun, что "неограниченные" поставки оружия Украине и "нереалистичные" требования к России мешают запустить переговоры об урегулировании конфликта.
Пойдя вразрез с официальной позицией Вашингтона, он призвал стороны договориться о прекращении огня, чтобы дать старт мирному процессу.
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"В конечном счете только Россия и Украина могут решить, когда начинать мирные переговоры, но неограниченные вооружения для Украины, вероятно, мешают им вступить в диалог", - цитирует издание республиканца из штата Кентукки.
Предварительные условия, которые предъявляются России, включая возвращение Крыма, Пол назвал "нереалистичными". Они, по его словам, также могут "начать тормозить начало мирных переговоров". "Вероятным результатом затягивания войны станет продолжение страданий Украины и ее народа. Стороны должны договориться о прекращении огня, чтобы могли начаться мирные переговоры", - сказал он.
Администрация США открыто возражает против инициатив прекращения огня, доказывая, что им воспользуется РФ для закрепления на занятых территориях.
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Пол выступил против предоставления американских гарантий безопасности Украине, поскольку это, по его словам, чревато прямой конфронтацией с ядерной Россией. Он раскритиковал и масштабы помощи, которую оказывают американцы своему союзнику.
"США в долгах на сумму более 32 триллионов долларов и предоставили Украине столько помощи, что столкнулись с критическим дефицитом боеприпасов, на восполнение которого уйдут годы… наше правительство направило на Украину свыше 113 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков, опередив всех европейских союзников вместе взятых", - сказал сенатор.
Выделенные Украине суммы, по его словам, в 18 раз превышают расходы США на антираковые исследования. "А администрация Байдена запросила для Украины дополнительные 24 миллиарда. Мы не можем потратить такие крупные суммы так быстро без злоупотреблений и мошенничества", - добавил Пол.
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