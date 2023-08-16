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Депутат Госдумы рассказал, какие шаги обеспечат безопасность Украины - РИА Новости, 16.08.2023
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09:38 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890340972.html
Депутат Госдумы рассказал, какие шаги обеспечат безопасность Украины
Депутат Госдумы рассказал, какие шаги обеспечат безопасность Украины - РИА Новости, 16.08.2023
Депутат Госдумы рассказал, какие шаги обеспечат безопасность Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что гарантией безопасности для Украины могут стать "три шага", один из которых - свержение нынешнего РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:38
2023-08-16T09:38
в мире
россия
украина
европа
владимир зеленский
михаил шеремет
михаил подоляк
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что гарантией безопасности для Украины могут стать "три шага", один из которых - свержение нынешнего режима. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны не переговоры с Россией, а системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо. "Гарантии безопасности Украины и уход из-под кинжального огня находятся в трех шагах. Первый - отказ от русофобской политики и фашисткой идеологии, второй – закрепление за страной нейтрального статуса, третий – свержение и осуждение киевского нацистского режима, утопившего страну в крови", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти сильно заблуждаются, если думают, что спасение Украины кроется в "полностью дискредитирующем себя американском ПРО и натовском оружии, которое, как оказалось на практике, не стоит ломаного гроша". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230809/garantii-1888964994.html
https://ria.ru/20230804/peregovory-1888095670.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, михаил шеремет, михаил подоляк, нато, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Михаил Подоляк, НАТО, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал, какие шаги обеспечат безопасность Украины

Депутат Госдумы видит три шага для Украины, которые обеспечат ей безопасность

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что гарантией безопасности для Украины могут стать "три шага", один из которых - свержение нынешнего режима.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны не переговоры с Россией, а системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В ЕС отказались предоставить Украине гарантии безопасности
9 августа, 01:22
"Гарантии безопасности Украины и уход из-под кинжального огня находятся в трех шагах. Первый - отказ от русофобской политики и фашисткой идеологии, второй – закрепление за страной нейтрального статуса, третий – свержение и осуждение киевского нацистского режима, утопившего страну в крови", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевские власти сильно заблуждаются, если думают, что спасение Украины кроется в "полностью дискредитирующем себя американском ПРО и натовском оружии, которое, как оказалось на практике, не стоит ломаного гроша".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
США и Украина начали переговоры об обязательствах в области безопасности
4 августа, 05:32
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметМихаил ПодолякНАТОГосдума РФ
 
 
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