https://ria.ru/20230816/ukraina-1890340972.html

Депутат Госдумы рассказал, какие шаги обеспечат безопасность Украины

Депутат Госдумы рассказал, какие шаги обеспечат безопасность Украины - РИА Новости, 16.08.2023

Депутат Госдумы рассказал, какие шаги обеспечат безопасность Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что гарантией безопасности для Украины могут стать "три шага", один из которых - свержение нынешнего РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:38

2023-08-16T09:38

2023-08-16T09:38

в мире

россия

украина

европа

владимир зеленский

михаил шеремет

михаил подоляк

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что гарантией безопасности для Украины могут стать "три шага", один из которых - свержение нынешнего режима. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны не переговоры с Россией, а системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо. "Гарантии безопасности Украины и уход из-под кинжального огня находятся в трех шагах. Первый - отказ от русофобской политики и фашисткой идеологии, второй – закрепление за страной нейтрального статуса, третий – свержение и осуждение киевского нацистского режима, утопившего страну в крови", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти сильно заблуждаются, если думают, что спасение Украины кроется в "полностью дискредитирующем себя американском ПРО и натовском оружии, которое, как оказалось на практике, не стоит ломаного гроша". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230809/garantii-1888964994.html

https://ria.ru/20230804/peregovory-1888095670.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, михаил шеремет, михаил подоляк, нато, госдума рф