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В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет - РИА Новости, 16.08.2023
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16:54 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html
В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет
В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет - РИА Новости, 16.08.2023
В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет
Переселяющиеся в Россию мужчины, которые получают российское гражданство, вместе с выдачей им паспорта должны вставать на воинский учет, некоторые "забывают"... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:54
2023-08-16T16:54
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Переселяющиеся в Россию мужчины, которые получают российское гражданство, вместе с выдачей им паспорта должны вставать на воинский учет, некоторые "забывают" это делать, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. &quot;Люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство, российский паспорт, мужчины – они должны и обязанности нести. Защищать свою родину. Очень часто, к сожалению, мужчины-мигранты получают российское гражданство, при этом забывают встать на воинский учет в военкомат. Это неправильно&quot;, - сказал глава СПЧ на пресс-конференции в медиацентре &quot;Россия сегодня&quot;, посвященной развитию миграционного законодательства в РФ.Фадеев напомнил, что на учет должны вставать все, не только военнообязанные, но и люди с заболеваниями, "которые имеют освобождение от воинской обязанности, тем более от мобилизации".
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общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет

Глава СПЧ Фадеев: получившие гражданство России должны встать на воинский учет

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Переселяющиеся в Россию мужчины, которые получают российское гражданство, вместе с выдачей им паспорта должны вставать на воинский учет, некоторые "забывают" это делать, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
«

"Люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство, российский паспорт, мужчины – они должны и обязанности нести. Защищать свою родину. Очень часто, к сожалению, мужчины-мигранты получают российское гражданство, при этом забывают встать на воинский учет в военкомат. Это неправильно", - сказал глава СПЧ на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня", посвященной развитию миграционного законодательства в РФ.

Фадеев напомнил, что на учет должны вставать все, не только военнообязанные, но и люди с заболеваниями, "которые имеют освобождение от воинской обязанности, тем более от мобилизации".
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ОбществоРоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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