https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html
В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет
В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет - РИА Новости, 16.08.2023
В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет
Переселяющиеся в Россию мужчины, которые получают российское гражданство, вместе с выдачей им паспорта должны вставать на воинский учет, некоторые "забывают"... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:54
2023-08-16T16:54
2023-08-16T16:54
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Переселяющиеся в Россию мужчины, которые получают российское гражданство, вместе с выдачей им паспорта должны вставать на воинский учет, некоторые "забывают" это делать, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. "Люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство, российский паспорт, мужчины – они должны и обязанности нести. Защищать свою родину. Очень часто, к сожалению, мужчины-мигранты получают российское гражданство, при этом забывают встать на воинский учет в военкомат. Это неправильно", - сказал глава СПЧ на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня", посвященной развитию миграционного законодательства в РФ.Фадеев напомнил, что на учет должны вставать все, не только военнообязанные, но и люди с заболеваниями, "которые имеют освобождение от воинской обязанности, тем более от мобилизации".
https://ria.ru/20230816/kontrol-1890427312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет
Глава СПЧ Фадеев: получившие гражданство России должны встать на воинский учет