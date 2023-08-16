https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html

В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет

В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет - РИА Новости, 16.08.2023

В СПЧ призвали новых граждан России не "забывать" вставать на воинский учет

Переселяющиеся в Россию мужчины, которые получают российское гражданство, вместе с выдачей им паспорта должны вставать на воинский учет, некоторые "забывают"... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:54

2023-08-16T16:54

2023-08-16T16:54

общество

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Переселяющиеся в Россию мужчины, которые получают российское гражданство, вместе с выдачей им паспорта должны вставать на воинский учет, некоторые "забывают" это делать, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. "Люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство, российский паспорт, мужчины – они должны и обязанности нести. Защищать свою родину. Очень часто, к сожалению, мужчины-мигранты получают российское гражданство, при этом забывают встать на воинский учет в военкомат. Это неправильно", - сказал глава СПЧ на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня", посвященной развитию миграционного законодательства в РФ.Фадеев напомнил, что на учет должны вставать все, не только военнообязанные, но и люди с заболеваниями, "которые имеют освобождение от воинской обязанности, тем более от мобилизации".

https://ria.ru/20230816/kontrol-1890427312.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)