https://ria.ru/20230816/tury-1890401434.html

Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от путевок из-за курса валют

Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от путевок из-за курса валют - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от путевок из-за курса валют

Крупные туроператоры рассказали РИА Новости, как курс валют повлиял на клиентов: резкого спада продаж не произошло, а некоторые туристы, наоборот, стремятся... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:00

2023-08-16T19:00

2023-08-16T19:00

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

артур мурадян

интурист

ассоциация туроператоров россии (атор)

египет

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Крупные туроператоры рассказали РИА Новости, как курс валют повлиял на клиентов: резкого спада продаж не произошло, а некоторые туристы, наоборот, стремятся побыстрее выкупить путевки.Необычный эффект"Рост валют привел к достаточно необычному эффекту: с одной стороны, резкий спад продаж на зарубежные направления в моменты скачка курса. Однако после первых дней шока взлетели ранние бронирования, – рассказал коммерческий директор "Интуриста" Филлип Обручев-Миронов. – Планки допандемийных цифр, конечно, достигнуть и близко не получается, однако, сравнивая с прошлым годом, для августа всплеск молниеносен".По его словам, появились брони на февраль, март, активизировались продажи туров на ноябрь-январь. Востребован не только Египет. В первую очередь – ОАЭ, Таиланд, Куба, Индонезия. И даже Мексика и Южная Корея получили часть внимания."На ближайшие даты и с диапазоном вплоть до двух месяцев при сильно просевшем спросе резкий рост показывают Россия, Абхазия", – добавил эксперт.Отельеры предлагают скидкиВ компании Space Travel напомнили, что вчера, 15 августа, после объявления Центробанком ставки в 12 процентов курс рубля немного отыграл свои позиции, оставшись в том же коридоре значений: 97-98 рублей за доллар."Соответственно, и поведение туристов не изменилось: те, у кого вылеты в ближайшие даты, стараются быстрее оплатить путевки, чтобы зафиксировать текущие курсы, особо не рассчитывая на их снижение", – отметил глава туроператора, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.По его словам, по-прежнему есть туристы, которые бронируют поездки с глубиной в две-три недели и сразу оплачивают, например, билеты, "а дальше наблюдают за колебаниями курса на свой страх и риск".Часть отельеров, видя не очень высокую загрузку и курсовые колебания на российском рынке, добавляют различные промо-активности, подогревающие интерес у гостей, говорит Мурадян. Например, можно бесплатно поменять тип питания в отеле, получить дополнительные скидки на проживание. "Надо понимать, что существенного влияния на стоимость тура такие действия не оказывают, но партнеры часто стараются смотреть на ситуацию извне. И, таким образом, пролонгировать интерес к направлению, – пояснил эксперт. – Ни спада, ни роста продаж мы по-прежнему не наблюдаем".Оплата – сразуВ "Слетать.ру" фиксируют снижение продаж с 11 по 15 августа на 5,5 процента по сравнению с периодом 4-8 августа. Кроме этого, после ослабления рубля клиенты компании стали делать выбор в пользу более бюджетных направлений. "Тройка лидеров осталась прежней: на первом месте Турция с долей бронирований свыше 40 процентов, далее идут внутренний туризм и Египет, – уточнили в сервисе поиска, сравнения и продажи туров. – Но на четвертое место теперь вышла Абхазия, сместив ОАЭ".Кроме того, по данным экспертов, изменения в предпочтениях привели к снижению среднего чека на семь процентов – до 169,8 тысячи рублей против 183 тысяч неделей ранее.В компании также отметили, что абсолютное большинство клиентов в настоящий момент вносят полную оплату за туры. Вероятно, предположили там, опасаясь возможных колебаний курса валют и роста стоимости отдыха.Кстати, эту же тенденцию заметили и в компании, которая специализируется на турах премиального уровня. "За последнюю неделю отмечаем активность со стороны агентов, стало больше просьб побыстрее подтвердить забронированные заявки", – пояснили эксперты туроператора LOTİ. Там подчеркнули, что стараются идти навстречу и отправляют принимающим компаниям просьбы о скорейшем подтверждении.

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

https://ria.ru/20230816/karty-1890325086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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