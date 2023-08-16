https://ria.ru/20230816/turoperatory-1890411876.html

Туроператорам по выезду предлагают продлить льготы

Туроператорам по выезду предлагают продлить льготы - РИА Новости, 16.08.2023

Туроператорам по выезду предлагают продлить льготы

Минэкономразвития предлагает продлить туроператорам в сфере выездного туризма послабления в размере финансового обеспечения и перенести обязательное внесение... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:01

2023-08-16T18:01

2023-08-16T18:01

туризм

новости - туризм

туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Минэкономразвития предлагает продлить туроператорам в сфере выездного туризма послабления в размере финансового обеспечения и перенести обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок на полгода. Соответствующие проекты постановлений правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления предусмотрено продление срока действия указанных положений с поэтапным увеличением размера финансового обеспечения ответственности туроператора с 10 миллионов рублей до 25 миллионов рублей (50 процентов от размера, установленного абзацем третьим части 1 статьи 17.2 Закона № 132-ФЗ) в связи с постепенным переориентированием российских туроператоров в сфере выездного туризма на альтернативные недружественным странам направления", – говорится в пояснительной записке к документу.По закону размер финансового обеспечения ответственности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, установлен в размере пяти процентов общей цены туристского продукта за предыдущий год, но не менее 50 миллионов рублей. Согласно положениям постановления правительства от марта 2022 года, до 31 октября 2023 года предусмотрена возможность для всех туроператоров в сфере выездного туризма формировать финансовое обеспечение ответственности на новый срок в минимальном размере – 10 миллионов рублей. "Также предусмотрен перенос до 1 марта 2024 года срока вступления в силу положения части 2 статьи 2 Федерального закона, предусматривающего наступление с 1 сентября 2023 года ответственности за невнесение туроператорами в сфере выездного туризма сведений о реализованном туристском продукте в ГИС ЕИС "Электронных путевок", – сказано в пояснительной записке.Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), такая мера снизит административную нагрузку на компании.Закон об электронной путевке заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма, согласно новым предложениям, – с марта 2024 года.

https://ria.ru/20230601/putevka-1875539156.html

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новости - туризм, туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор)