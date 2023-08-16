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Туроператорам по выезду предлагают продлить льготы - РИА Новости, 16.08.2023
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Туризм
 
18:01 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/turoperatory-1890411876.html
Туроператорам по выезду предлагают продлить льготы
Туроператорам по выезду предлагают продлить льготы - РИА Новости, 16.08.2023
Туроператорам по выезду предлагают продлить льготы
Минэкономразвития предлагает продлить туроператорам в сфере выездного туризма послабления в размере финансового обеспечения и перенести обязательное внесение... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:01
2023-08-16T18:01
туризм
новости - туризм
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Минэкономразвития предлагает продлить туроператорам в сфере выездного туризма послабления в размере финансового обеспечения и перенести обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок на полгода. Соответствующие проекты постановлений правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления предусмотрено продление срока действия указанных положений с поэтапным увеличением размера финансового обеспечения ответственности туроператора с 10 миллионов рублей до 25 миллионов рублей (50 процентов от размера, установленного абзацем третьим части 1 статьи 17.2 Закона № 132-ФЗ) в связи с постепенным переориентированием российских туроператоров в сфере выездного туризма на альтернативные недружественным странам направления", – говорится в пояснительной записке к документу.По закону размер финансового обеспечения ответственности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, установлен в размере пяти процентов общей цены туристского продукта за предыдущий год, но не менее 50 миллионов рублей. Согласно положениям постановления правительства от марта 2022 года, до 31 октября 2023 года предусмотрена возможность для всех туроператоров в сфере выездного туризма формировать финансовое обеспечение ответственности на новый срок в минимальном размере – 10 миллионов рублей. "Также предусмотрен перенос до 1 марта 2024 года срока вступления в силу положения части 2 статьи 2 Федерального закона, предусматривающего наступление с 1 сентября 2023 года ответственности за невнесение туроператорами в сфере выездного туризма сведений о реализованном туристском продукте в ГИС ЕИС "Электронных путевок", – сказано в пояснительной записке.Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), такая мера снизит административную нагрузку на компании.Закон об электронной путевке заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма, согласно новым предложениям, – с марта 2024 года.
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператорам по выезду предлагают продлить льготы

МЭР предлагает продлить льготный период в отношении фингарантий туроператоров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Минэкономразвития предлагает продлить туроператорам в сфере выездного туризма послабления в размере финансового обеспечения и перенести обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок на полгода. Соответствующие проекты постановлений правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Проектом постановления предусмотрено продление срока действия указанных положений с поэтапным увеличением размера финансового обеспечения ответственности туроператора с 10 миллионов рублей до 25 миллионов рублей (50 процентов от размера, установленного абзацем третьим части 1 статьи 17.2 Закона № 132-ФЗ) в связи с постепенным переориентированием российских туроператоров в сфере выездного туризма на альтернативные недружественным странам направления", – говорится в пояснительной записке к документу.
По закону размер финансового обеспечения ответственности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, установлен в размере пяти процентов общей цены туристского продукта за предыдущий год, но не менее 50 миллионов рублей.
Согласно положениям постановления правительства от марта 2022 года, до 31 октября 2023 года предусмотрена возможность для всех туроператоров в сфере выездного туризма формировать финансовое обеспечение ответственности на новый срок в минимальном размере – 10 миллионов рублей.
"Также предусмотрен перенос до 1 марта 2024 года срока вступления в силу положения части 2 статьи 2 Федерального закона, предусматривающего наступление с 1 сентября 2023 года ответственности за невнесение туроператорами в сфере выездного туризма сведений о реализованном туристском продукте в ГИС ЕИС "Электронных путевок", – сказано в пояснительной записке.
Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), такая мера снизит административную нагрузку на компании.
Закон об электронной путевке заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма, согласно новым предложениям, – с марта 2024 года.
В офисе туроператора
В МЭР объяснили причины переноса запуска системы "Электронная путевка"
1 июня, 14:34
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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