https://ria.ru/20230816/trofei-1890387958.html
Медведев осмотрел трофейную технику в парке "Патриот"
Медведев осмотрел трофейную технику в парке "Патриот" - РИА Новости, 16.08.2023
Медведев осмотрел трофейную технику в парке "Патриот"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел трофейную технику НАТО, представленную на форуме "Армия-2023", передает корреспондент... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:28
2023-08-16T13:28
2023-08-16T13:39
специальная военная операция на украине
технологии
россия
дмитрий медведев
форум "армия — 2023"
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890390009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bde9841b6304bd85c2f52c385e5816a2.jpg
КУБИНКА (Московская область), 16 авг – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел трофейную технику НАТО, представленную на форуме "Армия-2023", передает корреспондент РИА Новости. Зампреду Совбеза РФ продемонстрировали артиллерийскую установку М777 американского производства, немецкую роботизированную машину разминирования MineWolf, американские броневики HMMWV (более известны как "Хаммер"), различные переносные гранатомёты и противотанковые комплексы, а также средства связи западного производства, которые используют украинские войска. Здесь же ему показали противогазы, защитные костюмы, медицинские препараты и дозиметры, а также американские тактические аптечки. Отдельно Медведев остановился у экспозиции с дронами, где представлен, в том числе, Bayraktar TB-2. Кроме того, зампред СБ РФ осмотрел экспозицию, на которой представлена захваченная бронетехника, в том числе сожжённый австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon. Здесь же он осмотрел танки, бронемашины и бронетранспортёры украинского производства. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890390009_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_559f9dc3382a18048470b92d9ad5f518.jpg
Медведев на выставке трофейной западной техники в парке "Патриот"
Медведев на выставке трофейной западной техники в парке "Патриот"
2023-08-16T13:28
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий медведев, форум "армия — 2023", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Форум "Армия — 2023", Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев осмотрел трофейную технику в парке "Патриот"
Медведеву в парке "Патриот" показали захваченную на спецоперации технику НАТО