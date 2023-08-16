https://ria.ru/20230816/trofei-1890387958.html

Медведев осмотрел трофейную технику в парке "Патриот"

Медведев осмотрел трофейную технику в парке "Патриот" - РИА Новости, 16.08.2023

Медведев осмотрел трофейную технику в парке "Патриот"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел трофейную технику НАТО, представленную на форуме "Армия-2023", передает корреспондент... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:28

2023-08-16T13:28

2023-08-16T13:39

специальная военная операция на украине

технологии

россия

дмитрий медведев

форум "армия — 2023"

ситуация в днр и лнр

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел трофейную технику НАТО, представленную на форуме "Армия-2023", передает корреспондент РИА Новости. Зампреду Совбеза РФ продемонстрировали артиллерийскую установку М777 американского производства, немецкую роботизированную машину разминирования MineWolf, американские броневики HMMWV (более известны как "Хаммер"), различные переносные гранатомёты и противотанковые комплексы, а также средства связи западного производства, которые используют украинские войска. Здесь же ему показали противогазы, защитные костюмы, медицинские препараты и дозиметры, а также американские тактические аптечки. Отдельно Медведев остановился у экспозиции с дронами, где представлен, в том числе, Bayraktar TB-2. Кроме того, зампред СБ РФ осмотрел экспозицию, на которой представлена захваченная бронетехника, в том числе сожжённый австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon. Здесь же он осмотрел танки, бронемашины и бронетранспортёры украинского производства. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Медведев на выставке трофейной западной техники в парке "Патриот" Медведев на выставке трофейной западной техники в парке "Патриот" 2023-08-16T13:28 true PT1M49S

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Кирилл Волков

технологии, россия, дмитрий медведев, форум "армия — 2023", ситуация в днр и лнр