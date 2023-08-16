Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27 - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 16.08.2023 (обновлено: 10:34 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/tripoli-1890316313.html
Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27
Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27 - РИА Новости, 16.08.2023
Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27
Число погибших в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи выросло до 27, пострадали более 100 человек, сообщил Центр неотложной медицинской... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T00:49
2023-08-16T10:34
в мире
триполи
ливия
россия
фатхи башага
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890348690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_acb758e7378ac1def2d53d4d1be2b26d.jpg
КАИР, 16 авг - РИА Новости. Число погибших в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи выросло до 27, пострадали более 100 человек, сообщил Центр неотложной медицинской помощи и поддержки при министерстве здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. Ранее сообщалось о семи погибших. Телеканал Al-Jazeera передавал, что глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба приказал прекратить вооруженные столкновения в Триполи и договорился об освобождении и "передаче нейтральной стороне" командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, который в понедельник был задержан "Силами сдерживания" (RADA, вооруженные формирования). "В результате вооруженных столкновений в Триполи 27 человек погибли, 106 были ранены", - заявил Центр на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Также отмечается, что 134 семьи были эвакуированы из-за столкновений в ливийской столице. В понедельник вечером ливийские СМИ писали, что столкновения вспыхнули в южных пригородах Триполи между 444-й бригадой, которая является подразделением в составе военного округа Триполи и подчиняется ПНЕ Ливии, и "Силами сдерживания" (RADA), входящими в состав МВД. По информации СМИ, причиной столкновения стало задержание Хамзы в аэропорту Митига силами RADA. ПНЕ объявило чрезвычайное положение в районах, в которых произошли бои. Авиасообщение в аэропорту ливийской столицы было частично приостановлено. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230815/tripoli-1890089526.html
https://ria.ru/20230804/granitsa-1888256629.html
триполи
ливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890348690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70f02f2f776646e444f1bec7baed863f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, триполи, ливия, россия, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Триполи, Ливия, Россия, Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27

Минздрав Ливии: число погибших в ходе столкновений в Триполи выросло до 27

© AFP 2023 / Mahmud TurkiaВооруженные столкновения в ливийской столице Триполи
Вооруженные столкновения в ливийской столице Триполи - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
Вооруженные столкновения в ливийской столице Триполи
Читать ria.ru в
КАИР, 16 авг - РИА Новости. Число погибших в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи выросло до 27, пострадали более 100 человек, сообщил Центр неотложной медицинской помощи и поддержки при министерстве здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
Ранее сообщалось о семи погибших. Телеканал Al-Jazeera передавал, что глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба приказал прекратить вооруженные столкновения в Триполи и договорился об освобождении и "передаче нейтральной стороне" командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, который в понедельник был задержан "Силами сдерживания" (RADA, вооруженные формирования).
Демонстранты в Триполи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
СМИ: в пригороде Триполи вспыхнули столкновения между вооруженными группами
Вчера, 00:57
"В результате вооруженных столкновений в Триполи 27 человек погибли, 106 были ранены", - заявил Центр на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Также отмечается, что 134 семьи были эвакуированы из-за столкновений в ливийской столице.
В понедельник вечером ливийские СМИ писали, что столкновения вспыхнули в южных пригородах Триполи между 444-й бригадой, которая является подразделением в составе военного округа Триполи и подчиняется ПНЕ Ливии, и "Силами сдерживания" (RADA), входящими в состав МВД. По информации СМИ, причиной столкновения стало задержание Хамзы в аэропорту Митига силами RADA. ПНЕ объявило чрезвычайное положение в районах, в которых произошли бои. Авиасообщение в аэропорту ливийской столицы было частично приостановлено.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Ливии заявили об усилении охраны границы с Нигером
4 августа, 17:45
 
В миреТриполиЛивияРоссияФатхи БашагаМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала