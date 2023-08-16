https://ria.ru/20230816/tripoli-1890316313.html

Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27

Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27 - РИА Новости, 16.08.2023

Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27

Число погибших в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи выросло до 27, пострадали более 100 человек, сообщил Центр неотложной медицинской... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T00:49

2023-08-16T00:49

2023-08-16T10:34

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КАИР, 16 авг - РИА Новости. Число погибших в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи выросло до 27, пострадали более 100 человек, сообщил Центр неотложной медицинской помощи и поддержки при министерстве здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. Ранее сообщалось о семи погибших. Телеканал Al-Jazeera передавал, что глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба приказал прекратить вооруженные столкновения в Триполи и договорился об освобождении и "передаче нейтральной стороне" командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, который в понедельник был задержан "Силами сдерживания" (RADA, вооруженные формирования). "В результате вооруженных столкновений в Триполи 27 человек погибли, 106 были ранены", - заявил Центр на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Также отмечается, что 134 семьи были эвакуированы из-за столкновений в ливийской столице. В понедельник вечером ливийские СМИ писали, что столкновения вспыхнули в южных пригородах Триполи между 444-й бригадой, которая является подразделением в составе военного округа Триполи и подчиняется ПНЕ Ливии, и "Силами сдерживания" (RADA), входящими в состав МВД. По информации СМИ, причиной столкновения стало задержание Хамзы в аэропорту Митига силами RADA. ПНЕ объявило чрезвычайное положение в районах, в которых произошли бои. Авиасообщение в аэропорту ливийской столицы было частично приостановлено. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230815/tripoli-1890089526.html

https://ria.ru/20230804/granitsa-1888256629.html

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в мире, триполи, ливия, россия, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, оон