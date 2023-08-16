https://ria.ru/20230816/trevoga-1890483037.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.08.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:04

2023-08-16T19:04

2023-08-16T19:04

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду в указанных областях воздушная тревога объявлялась несколько раз, спустя некоторое время ее отменяли. Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно – около 18.50 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

киев

украина

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днепропетровская область, киев, украина, вооруженные силы рф