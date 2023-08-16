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Исследование: американцы сомневаются в справедливости суда над Трампом - РИА Новости, 16.08.2023
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15:34 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/tramp-1890423779.html
Исследование: американцы сомневаются в справедливости суда над Трампом
Исследование: американцы сомневаются в справедливости суда над Трампом - РИА Новости, 16.08.2023
Исследование: американцы сомневаются в справедливости суда над Трампом
Более половины американцев не уверены, что суд на бывшим президентом США Дональдом Трампом будет справедливым, следует из результатов исследования, проведенного РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:34
2023-08-16T15:34
сша
атланта
дональд трамп
джорджия
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Более половины американцев не уверены, что суд на бывшим президентом США Дональдом Трампом будет справедливым, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov America. Накануне "большое жюри" присяжных в Атланте, Джорджия, предъявило Трампу 13 обвинений, связанных с давлением на местных чиновников в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. По результатам исследования, 31% американцев не верит, что "Дональд Трамп сумеет добиться справедливого суда в Атланте", еще 27% респондентов "не уверены" в справедливости судебного процесса. При этом лишь 42% американцев считают, что суд на бывшим президентом США будет справедливым. В справедливость суда чаще не верят сторонники Республиканской партии (61%), в то время как их оппоненты из Демократической партии склонны доверять судебному процессу (70%). Кроме того, согласно исследованию, 41% респондентов считает, что Трамп причастен к попытке изменить в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года. В то время как 31% американцев называет судебный процесс "политически мотивированной попыткой скомпрометировать Дональда Трампа". Исследование компании YouGov America проводилось 15 августа, в нем приняли участие 2597 граждан США. Данные о погрешности не приводятся. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий.
https://ria.ru/20230815/obvineniya-1890187746.html
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сша, атланта, дональд трамп, джорджия
США, Атланта, Дональд Трамп, Джорджия
Исследование: американцы сомневаются в справедливости суда над Трампом

YouGov: 58 процентов жителей США усомнились в справедливости суда над Трампом

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Более половины американцев не уверены, что суд на бывшим президентом США Дональдом Трампом будет справедливым, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov America.
Накануне "большое жюри" присяжных в Атланте, Джорджия, предъявило Трампу 13 обвинений, связанных с давлением на местных чиновников в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года.
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Вчера, 13:25
По результатам исследования, 31% американцев не верит, что "Дональд Трамп сумеет добиться справедливого суда в Атланте", еще 27% респондентов "не уверены" в справедливости судебного процесса. При этом лишь 42% американцев считают, что суд на бывшим президентом США будет справедливым.
В справедливость суда чаще не верят сторонники Республиканской партии (61%), в то время как их оппоненты из Демократической партии склонны доверять судебному процессу (70%).
Кроме того, согласно исследованию, 41% респондентов считает, что Трамп причастен к попытке изменить в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года. В то время как 31% американцев называет судебный процесс "политически мотивированной попыткой скомпрометировать Дональда Трампа".
Исследование компании YouGov America проводилось 15 августа, в нем приняли участие 2597 граждан США. Данные о погрешности не приводятся.
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий.
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Трамп оценил свои шансы победить Байдена на президентских выборах
13 августа, 13:40
 
СШААтлантаДональд ТрампДжорджия
 
 
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