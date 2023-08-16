https://ria.ru/20230816/tramp-1890325229.html

Шериф в Джорджии предписал Трампу явиться в тюрьму

Шериф в Джорджии предписал Трампу явиться в тюрьму - РИА Новости, 16.08.2023

Шериф в Джорджии предписал Трампу явиться в тюрьму

Офис шерифа округа в штате Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T05:20

2023-08-16T05:20

2023-08-16T11:24

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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Офис шерифа округа в штате Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне, сообщил CNN."Основываясь на руководстве, полученном от офиса окружного прокурора и председательствующего судьи, ожидается, что все 19 фигурантов, упомянутых в обвинительном заключении, будут оформлены в тюрьму на улице Райс", — говорится в заявлении шерифа, которое цитирует телеканал.Обвиняемые, по его словам, могут сдаться в любой момент, поскольку "тюрьма открыта 24 на 7". По данному адресу находится исправительное учреждение округа Фултон.Накануне стало известно, что большое жюри в Джорджии предъявило Трампу обвинения в предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Они включают в себя 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.Прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом: помимо обвинительного заключения, большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.Неясно, будет ли Трамп действительно заключен под стражу или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если политика действительно посадят за решетку, охранять его там будут агенты секретной службы.Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом из-за четырех новых пунктов обвинения, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав".Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.

https://ria.ru/20230815/tramp-1890111260.html

https://ria.ru/20230811/tramp-1889644309.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230815/tramp-1890291949.html

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в мире, джорджия, сша, дональд трамп