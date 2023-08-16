https://ria.ru/20230816/telegram-1890363535.html
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России - РИА Новости, 16.08.2023
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России
На мессенджер Telegram составили протокол за повторное неисполнение законодательства в области локализации данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:44
2023-08-16T11:44
2023-08-16T11:44
технологии
россия
telegram
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На мессенджер Telegram составили протокол за повторное неисполнение законодательства в области локализации данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке Москвы. "Судебный участок мирового судьи №422 зарегистрировал протокол 16 апреля, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. По ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ) мессенджеру грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей. Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал мессенджеры и соцсети за отказ в локализации данных, однако не сообщалось, чтобы в их число попадал Telegram.
https://ria.ru/20230814/telegram-1889872226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России
На Telegram составили протокол за повторный отказ локализовать данные в России
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На мессенджер Telegram составили протокол за повторное неисполнение законодательства в области локализации данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке Москвы.
"Судебный участок мирового судьи №422 зарегистрировал протокол 16 апреля, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
По ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ) мессенджеру грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал мессенджеры и соцсети за отказ в локализации данных, однако не сообщалось, чтобы в их число попадал Telegram.
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества через Telegram