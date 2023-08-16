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На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России - РИА Новости, 16.08.2023
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11:44 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/telegram-1890363535.html
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России - РИА Новости, 16.08.2023
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России
На мессенджер Telegram составили протокол за повторное неисполнение законодательства в области локализации данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:44
2023-08-16T11:44
технологии
россия
telegram
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На мессенджер Telegram составили протокол за повторное неисполнение законодательства в области локализации данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке Москвы. "Судебный участок мирового судьи №422 зарегистрировал протокол 16 апреля, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. По ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ) мессенджеру грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей. Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал мессенджеры и соцсети за отказ в локализации данных, однако не сообщалось, чтобы в их число попадал Telegram.
https://ria.ru/20230814/telegram-1889872226.html
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технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России

На Telegram составили протокол за повторный отказ локализовать данные в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На мессенджер Telegram составили протокол за повторное неисполнение законодательства в области локализации данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке Москвы.
"Судебный участок мирового судьи №422 зарегистрировал протокол 16 апреля, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
По ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ) мессенджеру грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал мессенджеры и соцсети за отказ в локализации данных, однако не сообщалось, чтобы в их число попадал Telegram.
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