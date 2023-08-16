https://ria.ru/20230816/tekhnika-1890495033.html
Балицкий назвал западную военную технику барахлом
Балицкий назвал западную военную технику барахлом - РИА Новости, 16.08.2023
Балицкий назвал западную военную технику барахлом
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что западная военная техника, предоставленная украинским войскам,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:57
2023-08-16T19:57
2023-08-16T19:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852507647_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_ad515d7efa245678c83582eab67fc7a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что западная военная техника, предоставленная украинским войскам, показала себя крайне низко в бою и назвал её барахлом. "Что касается их активной деятельности, то они показали себя крайне низко… Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких – это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", - сказал Балицкий.По его словам, западная тяжелая техника в основном рассчитана на оборону и для боев в пустыне, а не для наступления. Балицкий подчеркнул, что западные танки выходят из строя, в том числе, подрываясь на мине. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230815/tanki-1890290148.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852507647_11:0:1451:1080_1920x0_80_0_0_76180e01cae84c5a5614459f5b8f474a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, киев, россия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Евгений Балицкий
Балицкий назвал западную военную технику барахлом
Балицкий: предоставленная Украине западная техника показала себя крайне низко