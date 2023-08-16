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Балицкий назвал западную военную технику барахлом - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/tekhnika-1890495033.html
Балицкий назвал западную военную технику барахлом
Балицкий назвал западную военную технику барахлом - РИА Новости, 16.08.2023
Балицкий назвал западную военную технику барахлом
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что западная военная техника, предоставленная украинским войскам,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:57
2023-08-16T19:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что западная военная техника, предоставленная украинским войскам, показала себя крайне низко в бою и назвал её барахлом. "Что касается их активной деятельности, то они показали себя крайне низко… Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких – это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", - сказал Балицкий.По его словам, западная тяжелая техника в основном рассчитана на оборону и для боев в пустыне, а не для наступления. Балицкий подчеркнул, что западные танки выходят из строя, в том числе, подрываясь на мине. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230815/tanki-1890290148.html
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запорожская область, киев, россия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Евгений Балицкий
Балицкий назвал западную военную технику барахлом

Балицкий: предоставленная Украине западная техника показала себя крайне низко

© Фото : public domain / Markus RauchenbergerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : public domain / Markus Rauchenberger
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что западная военная техника, предоставленная украинским войскам, показала себя крайне низко в бою и назвал её барахлом.
"Что касается их активной деятельности, то они показали себя крайне низко… Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких – это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", - сказал Балицкий.
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Сравнение основных боевых танков России и НАТОПосмотреть
По его словам, западная тяжелая техника в основном рассчитана на оборону и для боев в пустыне, а не для наступления.
Балицкий подчеркнул, что западные танки выходят из строя, в том числе, подрываясь на мине.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияЕвгений Балицкий
 
 
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