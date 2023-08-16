https://ria.ru/20230816/tekhnika-1890495033.html

Балицкий назвал западную военную технику барахлом

Балицкий назвал западную военную технику барахлом - РИА Новости, 16.08.2023

Балицкий назвал западную военную технику барахлом

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что западная военная техника, предоставленная украинским войскам,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:57

2023-08-16T19:57

2023-08-16T19:57

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852507647_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_ad515d7efa245678c83582eab67fc7a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала", что западная военная техника, предоставленная украинским войскам, показала себя крайне низко в бою и назвал её барахлом. "Что касается их активной деятельности, то они показали себя крайне низко… Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких – это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", - сказал Балицкий.По его словам, западная тяжелая техника в основном рассчитана на оборону и для боев в пустыне, а не для наступления. Балицкий подчеркнул, что западные танки выходят из строя, в том числе, подрываясь на мине. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230815/tanki-1890290148.html

запорожская область

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, киев, россия, евгений балицкий