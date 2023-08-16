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МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама - РИА Новости, 16.08.2023
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08:11 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/svyaz-1890332361.html
МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама
МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама - РИА Новости, 16.08.2023
МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама
МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама, он поможет абоненту определить адресата входящего звонка, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:11
2023-08-16T08:11
общество
технологии
мтс
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама, он поможет абоненту определить адресата входящего звонка, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о запуске умного определителя номера в сервисе "Защитник", которая определяет, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне… Анализ происходит на основе технологий Big Data МТС", - следует из заявления. Уточняется, что эта опция является бесплатной. Система не только показывает название компании, но и отмечает "пользу" звонка цветом: вызовы, которые могут содержать спам - желтым, а предположительно нежелательные звонки - красным. Как рассказали в компании, во время входящего звонка пользователь видит информацию на экране, она также сохраняется в журнале вызовов. После алгоритмы присваивают номерам категории спама. "В настройках приложения "Мой МТС" клиент может выбрать категории, звонки в которых "Защитник" не будет блокировать. Нежелательные звонки автоматически перенаправляются на голосовой бот, после чего сервис присылает полную расшифровку входящего. Изучив текст, пользователь может отобрать потенциально полезные для себя предложения", - пояснили в пресс-службе. Директор центра Big Data МТС Виктор Кантор отметил, что в прошлом году компания предотвратила более двух миллиардов спам-вызовов у абонентов.
https://ria.ru/20230714/gps-trekery-1884107308.html
https://ria.ru/20230330/mts-1861863453.html
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общество, технологии, мтс
Общество, Технологии, МТС
МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама

Определитель номера от МТС поможет абоненту определить адресата входящего звонка

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС при входе в офис в Москве
Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МТС запустил умный определитель номера с защитой от спама, он поможет абоненту определить адресата входящего звонка, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о запуске умного определителя номера в сервисе "Защитник", которая определяет, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне… Анализ происходит на основе технологий Big Data МТС", - следует из заявления.
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Уточняется, что эта опция является бесплатной.
Система не только показывает название компании, но и отмечает "пользу" звонка цветом: вызовы, которые могут содержать спам - желтым, а предположительно нежелательные звонки - красным. Как рассказали в компании, во время входящего звонка пользователь видит информацию на экране, она также сохраняется в журнале вызовов. После алгоритмы присваивают номерам категории спама.
"В настройках приложения "Мой МТС" клиент может выбрать категории, звонки в которых "Защитник" не будет блокировать. Нежелательные звонки автоматически перенаправляются на голосовой бот, после чего сервис присылает полную расшифровку входящего. Изучив текст, пользователь может отобрать потенциально полезные для себя предложения", - пояснили в пресс-службе.
Директор центра Big Data МТС Виктор Кантор отметил, что в прошлом году компания предотвратила более двух миллиардов спам-вызовов у абонентов.
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