https://ria.ru/20230816/svadba-1890512120.html

Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах

Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах - РИА Новости, 17.08.2023

Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал "нововведения" на проводимых в Чечне свадьбах, отметив, что они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-16T23:30

2023-08-16T23:30

2023-08-17T05:51

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

свадьба

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ГРОЗНЫЙ, 16 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал "нововведения" на проводимых в Чечне свадьбах, отметив, что они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут к существенному росту расходов на организацию торжеств. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале Кадырова.В среду глава Чечни провел совещание с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики, в ходе которого подвели итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. "Прежде всего коснулся темы свадебных торжеств. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб", – заявил Кадыров.По его словам, в регионе удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и "ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата". "Я обратил внимание присутствующих, что какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил", – отметил Кадыров. В чеченском обществе для многих свадебная церемония стала своего рода демонстрацией благосостояния. Сторона жениха старается провести церемонию в наиболее торжественной обстановке, а невеста — собрать приданое, которое она зачастую не может себе позволить. Принято считать, что чем больше чемоданов с приданым у невесты, тем лучше, то же касается и ценности подарков, которыми стороны одаривают друг друга.

https://ria.ru/20230522/chechnya-1872738078.html

https://ria.ru/20230816/zhaloba-1890390131.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), свадьба