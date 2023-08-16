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Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах - РИА Новости, 17.08.2023
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23:30 16.08.2023 (обновлено: 05:51 17.08.2023)
https://ria.ru/20230816/svadba-1890512120.html
Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах
Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах - РИА Новости, 17.08.2023
Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал "нововведения" на проводимых в Чечне свадьбах, отметив, что они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-16T23:30
2023-08-17T05:51
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
свадьба
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ГРОЗНЫЙ, 16 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал "нововведения" на проводимых в Чечне свадьбах, отметив, что они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут к существенному росту расходов на организацию торжеств. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале Кадырова.В среду глава Чечни провел совещание с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики, в ходе которого подвели итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. &quot;Прежде всего коснулся темы свадебных торжеств. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб&quot;, – заявил Кадыров.По его словам, в регионе удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и "ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата". "Я обратил внимание присутствующих, что какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил", – отметил Кадыров. В чеченском обществе для многих свадебная церемония стала своего рода демонстрацией благосостояния. Сторона жениха старается провести церемонию в наиболее торжественной обстановке, а невеста — собрать приданое, которое она зачастую не может себе позволить. Принято считать, что чем больше чемоданов с приданым у невесты, тем лучше, то же касается и ценности подарков, которыми стороны одаривают друг друга.
https://ria.ru/20230522/chechnya-1872738078.html
https://ria.ru/20230816/zhaloba-1890390131.html
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), свадьба
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Свадьба
Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах

Кадыров назвал недопустимыми нововведения на свадьбах в Чечне

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкНевеста в цветочном парке у высотного комплекса "Грозный Сити"
Невеста в цветочном парке у высотного комплекса Грозный Сити - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Невеста в цветочном парке у высотного комплекса "Грозный Сити". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал "нововведения" на проводимых в Чечне свадьбах, отметив, что они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут к существенному росту расходов на организацию торжеств. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале Кадырова.
В среду глава Чечни провел совещание с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики, в ходе которого подвели итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов.
«

"Прежде всего коснулся темы свадебных торжеств. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб", – заявил Кадыров.

По его словам, в регионе удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и "ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата".
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«
"Я обратил внимание присутствующих, что какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил", – отметил Кадыров.
В чеченском обществе для многих свадебная церемония стала своего рода демонстрацией благосостояния. Сторона жениха старается провести церемонию в наиболее торжественной обстановке, а невеста — собрать приданое, которое она зачастую не может себе позволить. Принято считать, что чем больше чемоданов с приданым у невесты, тем лучше, то же касается и ценности подарков, которыми стороны одаривают друг друга.
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ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Свадьба
 
 
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