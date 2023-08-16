https://ria.ru/20230816/sudno-1890341138.html

Первое судно воспользовалось временным коридором Украины в Черном море

Первое судно воспользовалось временным коридором Украины в Черном море - РИА Новости, 16.08.2023

Первое судно воспользовалось временным коридором Украины в Черном море

Первое судно воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, контейнеровоз более чем с 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, сообщил... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:40

2023-08-16T09:40

2023-08-16T15:29

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первое судно воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, контейнеровоз более чем с 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков."Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", — написал Кубраков на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года. Сейчас он движется в сторону Босфора. Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля. Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230816/sdelka-1890338378.html

https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесса, черное море