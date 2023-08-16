Первое судно воспользовалось временным коридором Украины в Черном море
Из порта Одессы вышло первое судно по временному коридору, открытому Украиной
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press OfficeКонтейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы, 16 августа 2023 года
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Контейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы, 16 августа 2023 года
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первое судно воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, контейнеровоз более чем с 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", — написал Кубраков на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года. Сейчас он движется в сторону Босфора.
Кубраков отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.
Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
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