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Верховный суд ДНР осудил "азовцев"*, обстреливавших жилой сектор Мариуполя - РИА Новости, 16.08.2023
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21:47 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/sud-1890505507.html
Верховный суд ДНР осудил "азовцев"*, обстреливавших жилой сектор Мариуполя
Верховный суд ДНР осудил "азовцев"*, обстреливавших жилой сектор Мариуполя - РИА Новости, 16.08.2023
Верховный суд ДНР осудил "азовцев"*, обстреливавших жилой сектор Мариуполя
Верховный суд ДНР осудил на 24 года двоих минометчиков из запрещенной в России террористической организации "Азов"*, в ходе боевых действий обстреливавших... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T21:47
2023-08-16T21:47
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 24 года двоих минометчиков из запрещенной в России террористической организации "Азов"*, в ходе боевых действий обстреливавших гражданскую инфраструктуру Мариуполя, также они должны выплатить материальные компенсации пострадавшим, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно материалам дела, уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреливали жилой сектор Мариуполя. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк - младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи. "Мы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже после мы узнали, что там была гражданская инфраструктура", - рассказал журналистам Романюк. В ходе следствия боевиков даже вывозили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли. "Мы даже извинились перед местными жителями за нанесенный ущерб", - рассказал Романюк. Каждого из них осудили на 24 года лишения свободы. Кроме того, им присудили выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям Мариуполя, в сумме 14 миллионов рублей. Одному из пострадавших осуждённые должны выплатить 1,196 миллиона рублей, второму - 2,075 миллиона рублей, третьему - 4,196 миллиона рублей, четвертому - 3,156 миллиона рублей, пятому - 3,437 миллиона рублей. "У меня нет таких денег", - признался Артеменко. Впрочем, подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230816/krymchanin-1890443108.html
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Минометчики из "Азова"*, осужденные за обстрел гражданской инфраструктуры Мариуполя
Верховный суд ДНР осудил на 24 года двоих минометчиков из полка "Азов" (запрещен в России), в ходе боевых действий обстреливавших гражданскую инфраструктуру Мариуполя.
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мариуполь, россия, донецкая народная республика
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика
Верховный суд ДНР осудил "азовцев"*, обстреливавших жилой сектор Мариуполя

Суд ДНР осудил на 24 года "азовцев"*, обстреливавших жилой сектор Мариуполя

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 24 года двоих минометчиков из запрещенной в России террористической организации "Азов"*, в ходе боевых действий обстреливавших гражданскую инфраструктуру Мариуполя, также они должны выплатить материальные компенсации пострадавшим, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно материалам дела, уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреливали жилой сектор Мариуполя. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк - младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи.
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"Мы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже после мы узнали, что там была гражданская инфраструктура", - рассказал журналистам Романюк.
В ходе следствия боевиков даже вывозили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли. "Мы даже извинились перед местными жителями за нанесенный ущерб", - рассказал Романюк.
Каждого из них осудили на 24 года лишения свободы.
Кроме того, им присудили выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям Мариуполя, в сумме 14 миллионов рублей. Одному из пострадавших осуждённые должны выплатить 1,196 миллиона рублей, второму - 2,075 миллиона рублей, третьему - 4,196 миллиона рублей, четвертому - 3,156 миллиона рублей, пятому - 3,437 миллиона рублей.
«
"У меня нет таких денег", - признался Артеменко. Впрочем, подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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