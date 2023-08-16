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Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год - РИА Новости, 16.08.2023
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11:16 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/sud-1890357458.html
Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год
Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год - РИА Новости, 16.08.2023
Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год
Верховный суд ДНР приговорил украинского военного, который расстрелял в Мариуполе юношу за его звонки в Россию, к 21 году колонии строгого режима, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:16
2023-08-16T11:16
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского военного, который расстрелял в Мариуполе юношу за его звонки в Россию, к 21 году колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах СК РФ и Главной военной прокуратуры (ГВП). По их данным, суд признал украинского солдата Виталия Миненко, проходившего службу в воинской части А-7037 в должности стрелка, виновным в "убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", и "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов". СК РФ установил, что Миненко с другими военными заняли позицию в доме на Морском бульваре в Мариуполе и наблюдали за территорией "Азовстали". 30 марта 2022 года Миненко остановил молодого человека, который был без оружия и в гражданской одежде, и досмотрел его. У юноши нашли мобильный телефон, с которого он звонил в Россию. Миненко отконвоировал молодого человека 2001 года рождения к военнослужащему с позывным "Оникс", а потом расстрелял его из автомата. В СК добавили, что, по показаниям свидетеля, в то время местные жители, включая погибшего, прятались в подвале школы, которая находилась напротив дома, где засели украинские военные. Молодой человек поднялся на улицу, чтобы позвонить матери, которая осталась в Донецке, однако так и не успел это сделать. "Суд… приговорил Миненко к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП.
https://ria.ru/20230815/pozhiznennoe-1890166740.html
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мариуполь, донецкая народная республика
Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год

Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год колонии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского военного, который расстрелял в Мариуполе юношу за его звонки в Россию, к 21 году колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах СК РФ и Главной военной прокуратуры (ГВП).
По их данным, суд признал украинского солдата Виталия Миненко, проходившего службу в воинской части А-7037 в должности стрелка, виновным в "убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", и "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".
СК РФ установил, что Миненко с другими военными заняли позицию в доме на Морском бульваре в Мариуполе и наблюдали за территорией "Азовстали". 30 марта 2022 года Миненко остановил молодого человека, который был без оружия и в гражданской одежде, и досмотрел его. У юноши нашли мобильный телефон, с которого он звонил в Россию. Миненко отконвоировал молодого человека 2001 года рождения к военнослужащему с позывным "Оникс", а потом расстрелял его из автомата.
В СК добавили, что, по показаниям свидетеля, в то время местные жители, включая погибшего, прятались в подвале школы, которая находилась напротив дома, где засели украинские военные. Молодой человек поднялся на улицу, чтобы позвонить матери, которая осталась в Донецке, однако так и не успел это сделать.
"Суд… приговорил Миненко к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Вчера, 12:12
 
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