Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год
Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год колонии
Мариуполь. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского военного, который расстрелял в Мариуполе юношу за его звонки в Россию, к 21 году колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах СК РФ и Главной военной прокуратуры (ГВП).
По их данным, суд признал украинского солдата Виталия Миненко, проходившего службу в воинской части А-7037 в должности стрелка, виновным в "убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", и "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".
СК РФ установил, что Миненко с другими военными заняли позицию в доме на Морском бульваре в Мариуполе и наблюдали за территорией "Азовстали". 30 марта 2022 года Миненко остановил молодого человека, который был без оружия и в гражданской одежде, и досмотрел его. У юноши нашли мобильный телефон, с которого он звонил в Россию. Миненко отконвоировал молодого человека 2001 года рождения к военнослужащему с позывным "Оникс", а потом расстрелял его из автомата.
В СК добавили, что, по показаниям свидетеля, в то время местные жители, включая погибшего, прятались в подвале школы, которая находилась напротив дома, где засели украинские военные. Молодой человек поднялся на улицу, чтобы позвонить матери, которая осталась в Донецке, однако так и не успел это сделать.
"Суд… приговорил Миненко к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП.