https://ria.ru/20230816/subsidii-1890348912.html
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке - РИА Новости, 16.08.2023
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:34
2023-08-16T10:34
2023-08-16T10:34
экономика
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, говорится на сайте кабмина. На сайте опубликован текст поручений Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. "Большой блок поручений посвящён развитию воздушного транспорта и авиастроения. Так, Минфину и Минтрансу при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов необходимо предусмотреть возможность выделения по 1,76 миллиарда рублей ежегодно на субсидирование воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Речь об этом шла в ходе встречи Михаила Мишустина с руководством единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ", - говорится в тексте поручений.
https://ria.ru/20230807/aeroport-1888575001.html
дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке
Мишустин поручил предусмотреть на 2023-2026 годы субсидии на авиаперевозки в ДФО