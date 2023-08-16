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Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке - РИА Новости, 16.08.2023
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10:34 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/subsidii-1890348912.html
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке - РИА Новости, 16.08.2023
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:34
2023-08-16T10:34
экономика
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, говорится на сайте кабмина. На сайте опубликован текст поручений Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. "Большой блок поручений посвящён развитию воздушного транспорта и авиастроения. Так, Минфину и Минтрансу при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов необходимо предусмотреть возможность выделения по 1,76 миллиарда рублей ежегодно на субсидирование воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Речь об этом шла в ходе встречи Михаила Мишустина с руководством единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ", - говорится в тексте поручений.
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экономика, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке

Мишустин поручил предусмотреть на 2023-2026 годы субсидии на авиаперевозки в ДФО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, говорится на сайте кабмина.
На сайте опубликован текст поручений Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
"Большой блок поручений посвящён развитию воздушного транспорта и авиастроения. Так, Минфину и Минтрансу при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов необходимо предусмотреть возможность выделения по 1,76 миллиарда рублей ежегодно на субсидирование воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Речь об этом шла в ходе встречи Михаила Мишустина с руководством единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ", - говорится в тексте поручений.
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ЭкономикаДальний ВостокМихаил Мишустин
 
 
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