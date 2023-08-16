https://ria.ru/20230816/subsidii-1890348912.html

Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке

Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке - РИА Новости, 16.08.2023

Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальнем Востоке

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:34

2023-08-16T10:34

2023-08-16T10:34

экономика

дальний восток

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, говорится на сайте кабмина. На сайте опубликован текст поручений Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. "Большой блок поручений посвящён развитию воздушного транспорта и авиастроения. Так, Минфину и Минтрансу при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов необходимо предусмотреть возможность выделения по 1,76 миллиарда рублей ежегодно на субсидирование воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Речь об этом шла в ходе встречи Михаила Мишустина с руководством единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ", - говорится в тексте поручений.

https://ria.ru/20230807/aeroport-1888575001.html

дальний восток

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Влада Копылова

экономика, дальний восток, михаил мишустин