https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html
В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы
В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы - РИА Новости, 16.08.2023
В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы
В центре Донецка обнаружены западные кассетные суббоеприпасы, саперы уничтожили его на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ДНР. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:01
2023-08-16T18:01
2023-08-16T18:01
в мире
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806255015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57e25f9c47b28f36b4ac7674068c91fd.jpg
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В центре Донецка обнаружены западные кассетные суббоеприпасы, саперы уничтожили его на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ДНР. Инцидент произошел еще во вторник, но известно о нем стало только сейчас. "Пятнадцатого августа саперы отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России по ДНР выехали на отработку заявки в Киевский район Донецка. По результатам обследования вблизи остановки ТРЦ "Донецк-сити" были обнаружены кассетные элементы артиллерийского снаряда 155 миллиметров, которые были уничтожены на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства. Неразорвавшийся суббоеприпас от кассетного снаряда нашли горожане возле жилого района на улице Щорса.
https://ria.ru/20230812/sapery-1889661004.html
https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806255015_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ca7e3182bc0d75adecc49dd56a5a2728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, россия
В мире, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика, Россия
В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы
В центре Донецка нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы