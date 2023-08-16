https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы

В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы - РИА Новости, 16.08.2023

В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы

В центре Донецка обнаружены западные кассетные суббоеприпасы, саперы уничтожили его на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ДНР. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:01

2023-08-16T18:01

2023-08-16T18:01

в мире

донецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В центре Донецка обнаружены западные кассетные суббоеприпасы, саперы уничтожили его на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ДНР. Инцидент произошел еще во вторник, но известно о нем стало только сейчас. "Пятнадцатого августа саперы отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России по ДНР выехали на отработку заявки в Киевский район Донецка. По результатам обследования вблизи остановки ТРЦ "Донецк-сити" были обнаружены кассетные элементы артиллерийского снаряда 155 миллиметров, которые были уничтожены на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства. Неразорвавшийся суббоеприпас от кассетного снаряда нашли горожане возле жилого района на улице Щорса.

https://ria.ru/20230812/sapery-1889661004.html

https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, россия