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В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы - РИА Новости, 16.08.2023
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18:01 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html
В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы
В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы - РИА Новости, 16.08.2023
В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы
В центре Донецка обнаружены западные кассетные суббоеприпасы, саперы уничтожили его на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ДНР. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:01
2023-08-16T18:01
в мире
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В центре Донецка обнаружены западные кассетные суббоеприпасы, саперы уничтожили его на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ДНР. Инцидент произошел еще во вторник, но известно о нем стало только сейчас. "Пятнадцатого августа саперы отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России по ДНР выехали на отработку заявки в Киевский район Донецка. По результатам обследования вблизи остановки ТРЦ "Донецк-сити" были обнаружены кассетные элементы артиллерийского снаряда 155 миллиметров, которые были уничтожены на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства. Неразорвавшийся суббоеприпас от кассетного снаряда нашли горожане возле жилого района на улице Щорса.
https://ria.ru/20230812/sapery-1889661004.html
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в мире, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, россия
В мире, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика, Россия
В Донецке нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы

В центре Донецка нашли и уничтожили западные кассетные суббоеприпасы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСаперы во время разминирования центральной улицы Донецка
Саперы во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости
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Саперы во время разминирования центральной улицы Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В центре Донецка обнаружены западные кассетные суббоеприпасы, саперы уничтожили его на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ДНР.
Инцидент произошел еще во вторник, но известно о нем стало только сейчас.
Специалисты во время разминирования - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Саперы разминируют взятые позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
12 августа, 05:18
«
"Пятнадцатого августа саперы отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России по ДНР выехали на отработку заявки в Киевский район Донецка. По результатам обследования вблизи остановки ТРЦ "Донецк-сити" были обнаружены кассетные элементы артиллерийского снаряда 155 миллиметров, которые были уничтожены на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Неразорвавшийся суббоеприпас от кассетного снаряда нашли горожане возле жилого района на улице Щорса.
Работы по разминированию - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"Такого еще не видели". Как работают саперы в Донбассе
10 августа, 08:00
 
В миреДонецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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