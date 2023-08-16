https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html

Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области

Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области - РИА Новости, 16.08.2023

Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области

Глава Омской области Виталий Хоценко и первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак обсудили ход строительства социальных объектов, планы большой... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:45

2023-08-16T12:45

2023-08-16T12:45

омская область

общество

омская область

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омск

виталий хоценко

андрей турчак

совет федерации рф

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ОМСК, 16 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак обсудили ход строительства социальных объектов, планы большой газификации и социальной догазификации в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Омске состоялась рабочая встреча Виталия Хоценко и Андрея Турчака. Программа социальной газификации имеет особое значение для региона. На сегодняшний день законодательно упрощены все процедуры, связанные с подачей заявок на газификацию, а в Омской области обеспечение газом населенных пунктов и жилых домов стремительно развивается. "Наш магистральный проект - большая газификация и реализация президентской программы социальной догазификации. Сегодня мы этим вопросам ещё посвятим время", - отметил Андрей Турчак. Помимо этого стороны обсудили вопросы реализации нацпроектов, строительство школ и детских садов. "Динамика набрана в том, что касается строительства и ремонта школ и детских садов, работа над ошибками правительством Омской области ведется. Уверен, что к началу нового учебного года плановые объекты будут введены, а на строящуюся на Космическом проспекте школу - инженерно-технический лицей в январе 2024 года получим лицензию", - отметил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ. Сегодня он также примет участие в открытии детского сада в Омском районе. Детсад построен с помощью механизма государственно-частного партнерства. "Спасибо, Андрей Анатольевич. Знаю, что по вашей инициативе правительство РФ нас поддержало и добавило средства на ещё одну большую школу - в микрорайоне "Серебряный берег" - 220 миллионов рублей на дооборудование школы. Уверен, мы на следующий год завершим этот объект, как и планировали. По догазификации у нас 29 льготных категорий, которым мы предоставляем компенсацию до 130 тысяч рублей, за пределами города и 212 тысяч рублей - в городской черте. В этом нам и президентский нацпроект "Чистый воздух" помогает", - заявил Виталий Хоценко. Глава региона добавил, что у правительства в планах осталось догазифицировать более 6 тысяч домов.

https://ria.ru/20230812/omsk-1889723234.html

https://ria.ru/20230807/khotsenko-1888598405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, омская область, россия, омск, виталий хоценко, андрей турчак, совет федерации рф