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Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области - РИА Новости, 16.08.2023
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Омская область
 
12:45 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html
Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области
Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области - РИА Новости, 16.08.2023
Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко и первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак обсудили ход строительства социальных объектов, планы большой... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:45
2023-08-16T12:45
омская область
общество
омская область
россия
омск
виталий хоценко
андрей турчак
совет федерации рф
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ОМСК, 16 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак обсудили ход строительства социальных объектов, планы большой газификации и социальной догазификации в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Омске состоялась рабочая встреча Виталия Хоценко и Андрея Турчака. Программа социальной газификации имеет особое значение для региона. На сегодняшний день законодательно упрощены все процедуры, связанные с подачей заявок на газификацию, а в Омской области обеспечение газом населенных пунктов и жилых домов стремительно развивается. "Наш магистральный проект - большая газификация и реализация президентской программы социальной догазификации. Сегодня мы этим вопросам ещё посвятим время", - отметил Андрей Турчак. Помимо этого стороны обсудили вопросы реализации нацпроектов, строительство школ и детских садов. "Динамика набрана в том, что касается строительства и ремонта школ и детских садов, работа над ошибками правительством Омской области ведется. Уверен, что к началу нового учебного года плановые объекты будут введены, а на строящуюся на Космическом проспекте школу - инженерно-технический лицей в январе 2024 года получим лицензию", - отметил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ. Сегодня он также примет участие в открытии детского сада в Омском районе. Детсад построен с помощью механизма государственно-частного партнерства. "Спасибо, Андрей Анатольевич. Знаю, что по вашей инициативе правительство РФ нас поддержало и добавило средства на ещё одну большую школу - в микрорайоне "Серебряный берег" - 220 миллионов рублей на дооборудование школы. Уверен, мы на следующий год завершим этот объект, как и планировали. По догазификации у нас 29 льготных категорий, которым мы предоставляем компенсацию до 130 тысяч рублей, за пределами города и 212 тысяч рублей - в городской черте. В этом нам и президентский нацпроект "Чистый воздух" помогает", - заявил Виталий Хоценко. Глава региона добавил, что у правительства в планах осталось догазифицировать более 6 тысяч домов.
https://ria.ru/20230812/omsk-1889723234.html
https://ria.ru/20230807/khotsenko-1888598405.html
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общество, омская область, россия, омск, виталий хоценко, андрей турчак, совет федерации рф
Омская область , Общество, Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ
Турчак и Хоценко обсудили планы по газификации в Омской области

Турчак и Хоценко обсудили ход строительства социальных объектов в Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Омск
Города России. Омск - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 16 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак обсудили ход строительства социальных объектов, планы большой газификации и социальной догазификации в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В Омске состоялась рабочая встреча Виталия Хоценко и Андрея Турчака.
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Программа социальной газификации имеет особое значение для региона. На сегодняшний день законодательно упрощены все процедуры, связанные с подачей заявок на газификацию, а в Омской области обеспечение газом населенных пунктов и жилых домов стремительно развивается.
«
"Наш магистральный проект - большая газификация и реализация президентской программы социальной догазификации. Сегодня мы этим вопросам ещё посвятим время", - отметил Андрей Турчак.
Помимо этого стороны обсудили вопросы реализации нацпроектов, строительство школ и детских садов.
«
"Динамика набрана в том, что касается строительства и ремонта школ и детских садов, работа над ошибками правительством Омской области ведется. Уверен, что к началу нового учебного года плановые объекты будут введены, а на строящуюся на Космическом проспекте школу - инженерно-технический лицей в январе 2024 года получим лицензию", - отметил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ.
Сегодня он также примет участие в открытии детского сада в Омском районе. Детсад построен с помощью механизма государственно-частного партнерства.
"Спасибо, Андрей Анатольевич. Знаю, что по вашей инициативе правительство РФ нас поддержало и добавило средства на ещё одну большую школу - в микрорайоне "Серебряный берег" - 220 миллионов рублей на дооборудование школы. Уверен, мы на следующий год завершим этот объект, как и планировали. По догазификации у нас 29 льготных категорий, которым мы предоставляем компенсацию до 130 тысяч рублей, за пределами города и 212 тысяч рублей - в городской черте. В этом нам и президентский нацпроект "Чистый воздух" помогает", - заявил Виталий Хоценко.
Глава региона добавил, что у правительства в планах осталось догазифицировать более 6 тысяч домов.
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Омская областьОбществоОмская областьРоссияОмскВиталий ХоценкоАндрей ТурчакСовет Федерации РФ
 
 
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