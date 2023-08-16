https://ria.ru/20230816/strelba-1890324776.html

Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы

Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы - РИА Новости, 16.08.2023

Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы

Количество случаев массовой стрельбы в США на середину августа превосходит показатели предыдущих лет, страна может достичь очередного антирекорда, при этом на... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T05:07

2023-08-16T05:07

2023-08-16T05:07

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Количество случаев массовой стрельбы в США на середину августа превосходит показатели предыдущих лет, страна может достичь очередного антирекорда, при этом на годы работы администрации президента Джо Байдена пришлось наибольшее количество подобных эпизодов, следует из данных ведущего такую статистику портала Gun Violence Archive. "За 227 дней текущего года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия", - сообщает портал. Аналитики подсчитали, что к нынешней дате в стране произошли уже 28 массовых убийств. По данным на тот же день в прошлом году, в США произошли 414 случаев массовой стрельбы, 19 массовых убийств, а в 2021 году, когда было зафиксировано 688 таких инцидентов - наибольшее число за десятилетие - к середине августа, по данным портала, произошли 433 случая массовой стрельбы и 18 массовых убийств. Если нынешняя динамика - в среднем по два случая массовой стрельбы в день - сохранится, то к концу года в США могут произойти более 700 таких эпизодов. Количество ежегодных эпизодов массовой стрельбы, когда в результате применения оружия пострадали более четырех человек, в США за последнюю декаду выросло почти в три раза: в 2014 году было зафиксировано 272 таких случая. Причем последние три года, когда страну возглавляла демократическая администрация во главе с Джо Байденом, могут стать в этой статистике наихудшими. Перевалив за 600 случаев в последний год работы на посту экс-президента Дональда Трампа, число только росло. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. В текущем году от огнестрельного оружия в США уже погибли более 11 тысяч человек, из них около 1100 детей и подростков. Сам Байден заявлял, что "оружие - убийца детей номер один в Америке": от него погибает больше детей, чем несущих службу полицейских и военных вместе взятых.

https://ria.ru/20230806/strelba-1888439579.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп