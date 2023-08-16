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На Ставрополье отремонтировано или построено более 50 медучреждений - РИА Новости, 16.08.2023
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Ставропольский край
 
15:55 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/stavropole-1890429843.html
На Ставрополье отремонтировано или построено более 50 медучреждений
На Ставрополье отремонтировано или построено более 50 медучреждений - РИА Новости, 16.08.2023
На Ставрополье отремонтировано или построено более 50 медучреждений
В рамках стратегии социального развития Ставрополья в регионе в текущем году отремонтировано или построено более 50 медучреждений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:55
2023-08-16T15:55
ставропольский край
владимир владимиров
ремонт
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СТАВРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В рамках стратегии социального развития Ставрополья в регионе в текущем году отремонтировано или построено более 50 медучреждений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. В сфере здравоохранения продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения в том числе за счет краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках нее завершен капитальный ремонт и строительство 56 медицинских учреждений, приобретено 10 единиц тяжелого оборудования и 38 санитарных автомобилей, говорится в сообщении. Кроме того, в регионе создан региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". За два месяца работы Ставропольского филиала его сотрудниками оказана помощь более 600 ветеранам СВО и членам их семей, отметили в пресс-службе. Там добавили, что также в сфере образования активно реализуется пилотный проект по внедрению института советников директоров школ по воспитательной работе. В реализации этой инициативы задействовано 588 школ края. "За каждым поручением – работа по повышению качества жизни ставропольцев. Поэтому формальный подход здесь недопустим. Каждый исполнитель должен помнить о том, что он работает для жителей края, чувствовать свою ответственность за скорость и результат решения поставленных задач", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова.
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владимир владимиров, ремонт
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ремонт

На Ставрополье отремонтировано или построено более 50 медучреждений

© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в больнице
Капитальный ремонт в больнице - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Капитальный ремонт в больнице
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СТАВРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В рамках стратегии социального развития Ставрополья в регионе в текущем году отремонтировано или построено более 50 медучреждений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
В сфере здравоохранения продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения в том числе за счет краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках нее завершен капитальный ремонт и строительство 56 медицинских учреждений, приобретено 10 единиц тяжелого оборудования и 38 санитарных автомобилей, говорится в сообщении.
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Кроме того, в регионе создан региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". За два месяца работы Ставропольского филиала его сотрудниками оказана помощь более 600 ветеранам СВО и членам их семей, отметили в пресс-службе.
Там добавили, что также в сфере образования активно реализуется пилотный проект по внедрению института советников директоров школ по воспитательной работе. В реализации этой инициативы задействовано 588 школ края.
"За каждым поручением – работа по повышению качества жизни ставропольцев. Поэтому формальный подход здесь недопустим. Каждый исполнитель должен помнить о том, что он работает для жителей края, чувствовать свою ответственность за скорость и результат решения поставленных задач", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировРемонт
 
 
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