https://ria.ru/20230816/stavka-1890344503.html

Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой

Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой

Повышение ставки ЦБ РФ нужно подкрепить мерами правительства, ограничив вывод капитала за рубеж и обязав экспортеров продавать валютную выручку, заявил РИА... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:09

2023-08-16T10:09

2023-08-16T13:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Повышение ставки ЦБ РФ нужно подкрепить мерами правительства, ограничив вывод капитала за рубеж и обязав экспортеров продавать валютную выручку, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых - максимального уровня с мая 2022 года. Столь заметное повышение направлено на ограничение рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор."Реакция рубля (на подъем ставки) – это реакция на то, что сказали "А", но не сказали "Б". То есть подняли ставку, но не запретили отток капитала и не заставили экспортеров продавать валютную выручку. Валютные спекулянты могут продолжать получать доходы от атаки на рубль", - прокомментировал Лосев.По его словам, на бирже по-прежнему сохранится дефицит долларов. "Эта ситуация требует уже решения правительства, монетаристские решения Центробанка явно недостаточны", - считает эксперт.Нестабильность на валютном рынке запускает негативную цепочку для экономики РФ, отметил он."Обвал рубля вызывает инфляцию, так как объем импорта у нас составляет еще до 40%, и инфляция может быть двузначная. Это монетаристский подход – повышение ставки замедляет кредитование, делает деньги для экономики дороже. Это приводит к замедлению экономического роста и, как рассчитывают в ЦБ, это вызовет замедление инфляции – потому что будет меньше потребительского спроса, и товары начнут дешеветь. Как они будут дешеветь, если у нас еще не работает в полной мере импортозамещение, а стоимость кредитов вырастет – непонятно. Это проинфляционный фактор", - сказал Лосев.По его мнению, без административных мер ситуация грозит серьезными последствиями уже в текущем году. "В итоге мы можем к концу года получить ситуацию, когда рубль будет слабый, инфляция высокой, экономика начнет замедляться и может уходить в минус, фактически уходить в рецессию или стагфляцию. Этого допускать нельзя", - подчеркнул эксперт.По его словам, ситуация требует вмешательства правительства. "Мы помним, как эта проблема - стабилизации финансового рынка – решалась более года назад, когда президент в конце февраля – начале марта прошлого года подписал серию указов об обеспечении финансовой стабильности. Видимо, придется эти меры повторять", - полагает Лосев.

https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html

https://ria.ru/20230814/rubl-1890027603.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)