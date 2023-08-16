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Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой - РИА Новости, 16.08.2023
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10:09 16.08.2023 (обновлено: 13:21 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/stavka-1890344503.html
Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой
Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой - РИА Новости, 16.08.2023
Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой
Повышение ставки ЦБ РФ нужно подкрепить мерами правительства, ограничив вывод капитала за рубеж и обязав экспортеров продавать валютную выручку, заявил РИА... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:09
2023-08-16T13:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Повышение ставки ЦБ РФ нужно подкрепить мерами правительства, ограничив вывод капитала за рубеж и обязав экспортеров продавать валютную выручку, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых - максимального уровня с мая 2022 года. Столь заметное повышение направлено на ограничение рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор."Реакция рубля (на подъем ставки) – это реакция на то, что сказали "А", но не сказали "Б". То есть подняли ставку, но не запретили отток капитала и не заставили экспортеров продавать валютную выручку. Валютные спекулянты могут продолжать получать доходы от атаки на рубль", - прокомментировал Лосев.По его словам, на бирже по-прежнему сохранится дефицит долларов. "Эта ситуация требует уже решения правительства, монетаристские решения Центробанка явно недостаточны", - считает эксперт.Нестабильность на валютном рынке запускает негативную цепочку для экономики РФ, отметил он."Обвал рубля вызывает инфляцию, так как объем импорта у нас составляет еще до 40%, и инфляция может быть двузначная. Это монетаристский подход – повышение ставки замедляет кредитование, делает деньги для экономики дороже. Это приводит к замедлению экономического роста и, как рассчитывают в ЦБ, это вызовет замедление инфляции – потому что будет меньше потребительского спроса, и товары начнут дешеветь. Как они будут дешеветь, если у нас еще не работает в полной мере импортозамещение, а стоимость кредитов вырастет – непонятно. Это проинфляционный фактор", - сказал Лосев.По его мнению, без административных мер ситуация грозит серьезными последствиями уже в текущем году. "В итоге мы можем к концу года получить ситуацию, когда рубль будет слабый, инфляция высокой, экономика начнет замедляться и может уходить в минус, фактически уходить в рецессию или стагфляцию. Этого допускать нельзя", - подчеркнул эксперт.По его словам, ситуация требует вмешательства правительства. "Мы помним, как эта проблема - стабилизации финансового рынка – решалась более года назад, когда президент в конце февраля – начале марта прошлого года подписал серию указов об обеспечении финансовой стабильности. Видимо, придется эти меры повторять", - полагает Лосев.
https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html
https://ria.ru/20230814/rubl-1890027603.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой

Финансист: повышение ключевой ставки ЦБ нужно подкрепить мерами правительства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Повышение ставки ЦБ РФ нужно подкрепить мерами правительства, ограничив вывод капитала за рубеж и обязав экспортеров продавать валютную выручку, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых - максимального уровня с мая 2022 года. Столь заметное повышение направлено на ограничение рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.
"Реакция рубля (на подъем ставки) – это реакция на то, что сказали "А", но не сказали "Б". То есть подняли ставку, но не запретили отток капитала и не заставили экспортеров продавать валютную выручку. Валютные спекулянты могут продолжать получать доходы от атаки на рубль", - прокомментировал Лосев.
По его словам, на бирже по-прежнему сохранится дефицит долларов. "Эта ситуация требует уже решения правительства, монетаристские решения Центробанка явно недостаточны", - считает эксперт.
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"Учитесь экономить". Для России наступил непростой период
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Нестабильность на валютном рынке запускает негативную цепочку для экономики РФ, отметил он.
"Обвал рубля вызывает инфляцию, так как объем импорта у нас составляет еще до 40%, и инфляция может быть двузначная. Это монетаристский подход – повышение ставки замедляет кредитование, делает деньги для экономики дороже. Это приводит к замедлению экономического роста и, как рассчитывают в ЦБ, это вызовет замедление инфляции – потому что будет меньше потребительского спроса, и товары начнут дешеветь. Как они будут дешеветь, если у нас еще не работает в полной мере импортозамещение, а стоимость кредитов вырастет – непонятно. Это проинфляционный фактор", - сказал Лосев.
По его мнению, без административных мер ситуация грозит серьезными последствиями уже в текущем году. "В итоге мы можем к концу года получить ситуацию, когда рубль будет слабый, инфляция высокой, экономика начнет замедляться и может уходить в минус, фактически уходить в рецессию или стагфляцию. Этого допускать нельзя", - подчеркнул эксперт.
По его словам, ситуация требует вмешательства правительства. "Мы помним, как эта проблема - стабилизации финансового рынка – решалась более года назад, когда президент в конце февраля – начале марта прошлого года подписал серию указов об обеспечении финансовой стабильности. Видимо, придется эти меры повторять", - полагает Лосев.
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