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Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США
Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США
Министерство обороны РФ обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:36
2023-08-16T11:36
2023-08-16T11:36
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах. Российское военное ведомство получило документы, позволяющие расширить украинское военно-биологическое досье, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", - сообщил он и перечислил ряд имен и фамилий. "Наталия Дудко являлась проектным координатором и старшим специалистом УНТЦ. В течение 25 лет осуществляла координацию более 250 проектов УНТЦ в различных научных сферах", - сказал Кириллов. Основной вид деятельности Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) - выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, говорил Кириллов ранее. Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, отмечал Кириллов. "Людмила Черненко - генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Фигурирует в списке украинских специалистов, принимавших участие в реализации исследовательских проектов, финансируемых США", - продолжил Кириллов перечень новых имен. "Александр Мацков - заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Осуществлял надзор за общей реализацией финансируемого США проекта двойного назначения в отношении COVID-19", - добавил генерал.
https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, сша, россия, войска рхбз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Россия, Войска РХБЗ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США
Генерал Кириллов назвал новые имена участников военно-биологических проектов США
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах.
Российское военное ведомство получило документы, позволяющие расширить украинское военно-биологическое досье, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", - сообщил он и перечислил ряд имен и фамилий.
"Наталия Дудко являлась проектным координатором и старшим специалистом УНТЦ. В течение 25 лет осуществляла координацию более 250 проектов УНТЦ в различных научных сферах", - сказал Кириллов. Основной вид деятельности Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) - выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон
исследований, в том числе в области биологического оружия, говорил Кириллов ранее. Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США
являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, отмечал Кириллов.
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"Людмила Черненко - генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Фигурирует в списке украинских специалистов, принимавших участие в реализации исследовательских проектов, финансируемых США", - продолжил Кириллов перечень новых имен.
"Александр Мацков - заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Осуществлял надзор за общей реализацией финансируемого США проекта двойного назначения в отношении COVID-19", - добавил генерал.
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