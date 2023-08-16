https://ria.ru/20230816/ssha-1890361287.html

Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США

Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США

Министерство обороны РФ обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:36

2023-08-16T11:36

2023-08-16T11:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах. Российское военное ведомство получило документы, позволяющие расширить украинское военно-биологическое досье, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", - сообщил он и перечислил ряд имен и фамилий. "Наталия Дудко являлась проектным координатором и старшим специалистом УНТЦ. В течение 25 лет осуществляла координацию более 250 проектов УНТЦ в различных научных сферах", - сказал Кириллов. Основной вид деятельности Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) - выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, говорил Кириллов ранее. Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, отмечал Кириллов. "Людмила Черненко - генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Фигурирует в списке украинских специалистов, принимавших участие в реализации исследовательских проектов, финансируемых США", - продолжил Кириллов перечень новых имен. "Александр Мацков - заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Осуществлял надзор за общей реализацией финансируемого США проекта двойного назначения в отношении COVID-19", - добавил генерал.

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https://ria.ru/20230623/pentagon-1879971424.html

https://ria.ru/20230526/biougrozy-1874273161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, сша, россия, войска рхбз, ситуация в днр и лнр