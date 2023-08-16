https://ria.ru/20230816/ssha-1890329778.html

СМИ: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА России

СМИ: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА России - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА России

США просят Иран прекратить якобы "поставки" БПЛА России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T07:39

2023-08-16T07:39

2023-08-16T15:40

в мире

иран

сша

россия

хосейн амир абдоллахиан

джон кирби

энтони блинкен

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США просят Иран прекратить якобы "поставки" БПЛА России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Запад утверждает, что Иран поставляет беспилотники России. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции. Кроме того, Иран называл безосновательными обвинения в применении иранских беспилотников в украинском конфликте и отмечал, что Киев так и не предоставил никаких доказательств. "По словам иранского чиновника и другого человека, проинформированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки в Россию беспилотных летательных аппаратов, <...> а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что обсуждение вопроса происходило параллельно с переговорами по сделке об обмене заключенными между США и Ираном. Как утверждают источники Financial Times, Тегеран якобы "неоднократно просил Москву прекратить их использование в конфликте", но Вашингтон хотел "более конкретных шагов". Ранее в МИД Ирана заявили, что затягивание процесса обмена заключенными между Ираном и США объясняется отсутствием политической воли со стороны Вашингтона, однако обмен "возможен", если Соединенные Штаты проявят такую волю. В середине июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News сообщил, что США при контактах с Ираном фокусируются на возвращении домой "незаконно удерживаемых американцев". Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон не исключает в будущем возобновления переговоров с Тегераном по ядерной проблематике, но лишь при условии, что Иран пойдет на деэскалацию напряженности. Ранее в ходе проходящего в Претории 15-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран не поддерживал и не поддерживает ни одну из сторон кризиса на Украине, и призвал найти политическое решение конфликта. Ранее глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики подчеркнул ложность безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте. Он напомнил, что в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.

https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890022723.html

https://ria.ru/20230810/oruzhie-1889282060.html

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в мире, иран, сша, россия, хосейн амир абдоллахиан, джон кирби, энтони блинкен