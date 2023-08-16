https://ria.ru/20230816/srok-1890370985.html

Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы

Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы - РИА Новости, 16.08.2023

Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей гражданина Украины Романа Носачева, организовавшего РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:16

2023-08-16T12:16

2023-08-16T12:16

происшествия

ростов-на-дону

россия

украина

харцызск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей гражданина Украины Романа Носачева, организовавшего хакерские атаки на российские ресурсы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. "Установлено, что проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". "Ленинским районным судом Ростов-на-Дону Носачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор суда вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230816/sud-1890357458.html

ростов-на-дону

россия

украина

харцызск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростов-на-дону, россия, украина, харцызск