https://ria.ru/20230816/srok-1890370985.html
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы - РИА Новости, 16.08.2023
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей гражданина Украины Романа Носачева, организовавшего РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:16
2023-08-16T12:16
2023-08-16T12:16
происшествия
ростов-на-дону
россия
украина
харцызск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей гражданина Украины Романа Носачева, организовавшего хакерские атаки на российские ресурсы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. "Установлено, что проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". "Ленинским районным судом Ростов-на-Дону Носачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор суда вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230816/sud-1890357458.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, украина, харцызск
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Украина, Харцызск
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы
Украинец получил два года колонии-поселения за DDoS-атаки на российские ресурсы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей гражданина Украины Романа Носачева, организовавшего хакерские атаки на российские ресурсы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
"Установлено, что проживая в городе Харцызск Донецкой области
, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации".
"Ленинским районным судом Ростов-на-Дону Носачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор суда вступил в законную силу.
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