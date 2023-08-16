Рейтинг@Mail.ru
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/srok-1890370985.html
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы - РИА Новости, 16.08.2023
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей гражданина Украины Романа Носачева, организовавшего РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:16
2023-08-16T12:16
происшествия
ростов-на-дону
россия
украина
харцызск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей гражданина Украины Романа Носачева, организовавшего хакерские атаки на российские ресурсы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. "Установлено, что проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". "Ленинским районным судом Ростов-на-Дону Носачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор суда вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230816/sud-1890357458.html
ростов-на-дону
россия
украина
харцызск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, украина, харцызск
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Украина, Харцызск
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы

Украинец получил два года колонии-поселения за DDoS-атаки на российские ресурсы

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей гражданина Украины Романа Носачева, организовавшего хакерские атаки на российские ресурсы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
"Установлено, что проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации".
"Ленинским районным судом Ростов-на-Дону Носачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор суда вступил в законную силу.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Военному ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию, дали 21 год
11:16
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияУкраинаХарцызск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала