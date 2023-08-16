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Липецкая область получит средства на досрочное расселение аварийного жилья - РИА Новости, 16.08.2023
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Липецкая область
 
14:56 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/sredstva-1890412146.html
Липецкая область получит средства на досрочное расселение аварийного жилья
Липецкая область получит средства на досрочное расселение аварийного жилья - РИА Новости, 16.08.2023
Липецкая область получит средства на досрочное расселение аварийного жилья
Липецкая область получит 137 миллионов рублей из федерального бюджета для досрочного завершения региональной программы переселения граждан из аварийного жилья,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:56
2023-08-16T14:56
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Липецкая область получит 137 миллионов рублей из федерального бюджета для досрочного завершения региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что средства поступят до конца года. Таким образом, программа переселения людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, в Липецкой области будет завершена. По словам Артамонова, для ее завершения до конца 2023 года в регионе строятся 18 многоквартирных домов. Новоселье в них отпразднуют более 450 семей. "Жители получат современные квартиры под ключ – с ремонтом, установленной электрической плитой и сантехникой. Причем у многих новоселов даже увеличится жилплощадь", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье

Липецкая область получит средства на досрочное расселение аварийного жилья

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Липецкая область получит 137 миллионов рублей из федерального бюджета для досрочного завершения региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства поступят до конца года. Таким образом, программа переселения людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, в Липецкой области будет завершена.
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По словам Артамонова, для ее завершения до конца 2023 года в регионе строятся 18 многоквартирных домов. Новоселье в них отпразднуют более 450 семей.
"Жители получат современные квартиры под ключ – с ремонтом, установленной электрической плитой и сантехникой. Причем у многих новоселов даже увеличится жилплощадь", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
 
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