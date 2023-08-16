https://ria.ru/20230816/sredstva-1890412146.html

Липецкая область получит средства на досрочное расселение аварийного жилья

Липецкая область получит средства на досрочное расселение аварийного жилья - РИА Новости, 16.08.2023

Липецкая область получит средства на досрочное расселение аварийного жилья

Липецкая область получит 137 миллионов рублей из федерального бюджета для досрочного завершения региональной программы переселения граждан из аварийного жилья,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:56

2023-08-16T14:56

2023-08-16T14:56

липецкая область

игорь артамонов

жилье

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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Липецкая область получит 137 миллионов рублей из федерального бюджета для досрочного завершения региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что средства поступят до конца года. Таким образом, программа переселения людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, в Липецкой области будет завершена. По словам Артамонова, для ее завершения до конца 2023 года в регионе строятся 18 многоквартирных домов. Новоселье в них отпразднуют более 450 семей. "Жители получат современные квартиры под ключ – с ремонтом, установленной электрической плитой и сантехникой. Причем у многих новоселов даже увеличится жилплощадь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230811/fap-1889463650.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье