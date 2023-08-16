Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов
Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили пятерых украинских диверсантов
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. О попытке проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, ходе спецоперации и военно-биологическом досье Киева — в материале РИА Новости.
Ликвидация украинских диверсантов в Брянской области
Украинские боевики сегодня утром пытались проникнуть в Стародубский район Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, силовиками удалось ликвидировать пятерых диверсантов из шести.
Как рассказали в Федеральной службе безопасности, на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой. В ведомстве отметили, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории России.
Ход операции
Российские военные отбили четыре атаки противника на Краснолиманском направлении и пять попыток наступления на Донецком. Кроме того, в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ и пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии.
Киев за минувшие сутки потерял на Донецком направлении до 250 солдат, на Запорожском — до 170 солдат, на Южнодонецком — до 140, на Купянском — до 85, на Краснолиманском — около 70, на Херсонском — более 30.
ВСУ предприняли попытку прорыва под Артемовском, но наступающие силы были уничтожены, заявили в пресс-службе батальона "Эспаньола".
Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском направлении.
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам левобережья Днепра в Херсонской области. ВСУ выпустили по ним более 30 снарядов, сообщил представитель экстренных служб региона.
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 26 беспилотников. Кроме того, удалось уничтожить три украинских дрона над Калужской областью и один БПЛА самолетного типа над Крымом. Разрушений и пострадавших нет, отметили в Минобороны.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгородской области. Боевики ВСУ более сотни раз обстреляли территорию региона за прошедшие сутки. При атаке на приграничное село Новая Таволжанка один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Украинские войска выпустили кассетные снаряды из "натовской" артиллерии по Макеевке, Донецку и Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинское военно-биологическое досье
Министерство обороны России обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины: это Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев.
Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, отметил генерал-лейтенант.
В мире
Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, там стремятся заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Провальное контрнаступление ВСУ привело к горячим дебатам и угрозе раскола между военными, которые хотят продолжать атаки, и администрацией Владимира Зеленского, перед которым встал выбор — пойти ва-банк или смириться с поражением, пишет Newsweek со ссылкой на близкие к украинским властям источники.
Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свое заявление о том, что Киев может получить членство в альянсе в обмен на передачу части своей территории в пользу России. Накануне соответствующее его высказывание привела газета Verdens Gang. В числе прочего Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался.
Диверсионно-карательный отряд украинских боевиков, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского Измаила, сообщил военно-дипломатический источник. Отмечается, что боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию.
Крым был и остается российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины — иллюзия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.