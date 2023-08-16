https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890502643.html

Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов

Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости, 16.08.2023

Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов

О попытке проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, ходе спецоперации и военно-биологическом досье Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:19

2023-08-16T21:19

2023-08-16T21:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

александр богомаз

вячеслав гладков

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. О попытке проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, ходе спецоперации и военно-биологическом досье Киева — в материале РИА Новости.Ликвидация украинских диверсантов в Брянской областиУкраинские боевики сегодня утром пытались проникнуть в Стародубский район Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, силовиками удалось ликвидировать пятерых диверсантов из шести.Как рассказали в Федеральной службе безопасности, на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой. В ведомстве отметили, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории России.Ход операции Российские военные отбили четыре атаки противника на Краснолиманском направлении и пять попыток наступления на Донецком. Кроме того, в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ и пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии. Киев за минувшие сутки потерял на Донецком направлении до 250 солдат, на Запорожском — до 170 солдат, на Южнодонецком — до 140, на Купянском — до 85, на Краснолиманском — около 70, на Херсонском — более 30.ВСУ предприняли попытку прорыва под Артемовском, но наступающие силы были уничтожены, заявили в пресс-службе батальона "Эспаньола". Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском направлении. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам левобережья Днепра в Херсонской области. ВСУ выпустили по ним более 30 снарядов, сообщил представитель экстренных служб региона. Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 26 беспилотников. Кроме того, удалось уничтожить три украинских дрона над Калужской областью и один БПЛА самолетного типа над Крымом. Разрушений и пострадавших нет, отметили в Минобороны.Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгородской области. Боевики ВСУ более сотни раз обстреляли территорию региона за прошедшие сутки. При атаке на приграничное село Новая Таволжанка один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Украинские войска выпустили кассетные снаряды из "натовской" артиллерии по Макеевке, Донецку и Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинское военно-биологическое досьеМинистерство обороны России обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины: это Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев. Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, отметил генерал-лейтенант. В миреЗапад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, там стремятся заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Провальное контрнаступление ВСУ привело к горячим дебатам и угрозе раскола между военными, которые хотят продолжать атаки, и администрацией Владимира Зеленского, перед которым встал выбор — пойти ва-банк или смириться с поражением, пишет Newsweek со ссылкой на близкие к украинским властям источники. Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свое заявление о том, что Киев может получить членство в альянсе в обмен на передачу части своей территории в пользу России. Накануне соответствующее его высказывание привела газета Verdens Gang. В числе прочего Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Диверсионно-карательный отряд украинских боевиков, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского Измаила, сообщил военно-дипломатический источник. Отмечается, что боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию. Крым был и остается российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины — иллюзия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, украина, брянская область, александр богомаз, вячеслав гладков, владимир рогов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, су-25