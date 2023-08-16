Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 16.08.2023 (обновлено: 21:53 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890502643.html
Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов
Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости, 16.08.2023
Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов
О попытке проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, ходе спецоперации и военно-биологическом досье Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T21:19
2023-08-16T21:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
брянская область
александр богомаз
вячеслав гладков
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. О попытке проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, ходе спецоперации и военно-биологическом досье Киева — в материале РИА Новости.Ликвидация украинских диверсантов в Брянской областиУкраинские боевики сегодня утром пытались проникнуть в Стародубский район Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, силовиками удалось ликвидировать пятерых диверсантов из шести.Как рассказали в Федеральной службе безопасности, на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой. В ведомстве отметили, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории России.Ход операции Российские военные отбили четыре атаки противника на Краснолиманском направлении и пять попыток наступления на Донецком. Кроме того, в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ и пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии. Киев за минувшие сутки потерял на Донецком направлении до 250 солдат, на Запорожском — до 170 солдат, на Южнодонецком — до 140, на Купянском — до 85, на Краснолиманском — около 70, на Херсонском — более 30.ВСУ предприняли попытку прорыва под Артемовском, но наступающие силы были уничтожены, заявили в пресс-службе батальона "Эспаньола". Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском направлении. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам левобережья Днепра в Херсонской области. ВСУ выпустили по ним более 30 снарядов, сообщил представитель экстренных служб региона. Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 26 беспилотников. Кроме того, удалось уничтожить три украинских дрона над Калужской областью и один БПЛА самолетного типа над Крымом. Разрушений и пострадавших нет, отметили в Минобороны.Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгородской области. Боевики ВСУ более сотни раз обстреляли территорию региона за прошедшие сутки. При атаке на приграничное село Новая Таволжанка один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Украинские войска выпустили кассетные снаряды из "натовской" артиллерии по Макеевке, Донецку и Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинское военно-биологическое досьеМинистерство обороны России обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины: это Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев. Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, отметил генерал-лейтенант. В миреЗапад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, там стремятся заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Провальное контрнаступление ВСУ привело к горячим дебатам и угрозе раскола между военными, которые хотят продолжать атаки, и администрацией Владимира Зеленского, перед которым встал выбор — пойти ва-банк или смириться с поражением, пишет Newsweek со ссылкой на близкие к украинским властям источники. Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свое заявление о том, что Киев может получить членство в альянсе в обмен на передачу части своей территории в пользу России. Накануне соответствующее его высказывание привела газета Verdens Gang. В числе прочего Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Диверсионно-карательный отряд украинских боевиков, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского Измаила, сообщил военно-дипломатический источник. Отмечается, что боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию. Крым был и остается российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины — иллюзия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Оперативная съемка с места столкновения с украинскими диверсантами в Брянской области
ФСБ публикует кадры оперативной съемки с места столкновения с украинскими диверсантами, пытавшимися проникнуть в Брянскую область.
2023-08-16T21:19
true
PT1M22S
Минометчики уничтожают наблюдательный пункт украинского командования под Херсоном
Минометчики уничтожают наблюдательный пункт украинского командования под Херсоном
2023-08-16T21:19
true
PT0M40S
Уничтожение танка и позиций ВСУ с помощью дронов-камикадзе
Минобороны России показало видео уничтожения танка и позиции ВСУ с помощью дронов-камикадзе.
2023-08-16T21:19
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, брянская область, александр богомаз, вячеслав гладков, владимир рогов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Александр Богомаз, Вячеслав Гладков, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Су-25
Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили украинских диверсантов

Спецоперация, 16 августа: под Брянском уничтожили пятерых украинских диверсантов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. О попытке проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, ходе спецоперации и военно-биологическом досье Киева — в материале РИА Новости.

Ликвидация украинских диверсантов в Брянской области

Украинские боевики сегодня утром пытались проникнуть в Стародубский район Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, силовиками удалось ликвидировать пятерых диверсантов из шести.
Как рассказали в Федеральной службе безопасности, на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой. В ведомстве отметили, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории России.

Ход операции

Российские военные отбили четыре атаки противника на Краснолиманском направлении и пять попыток наступления на Донецком. Кроме того, в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ и пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии.
Киев за минувшие сутки потерял на Донецком направлении до 250 солдат, на Запорожском — до 170 солдат, на Южнодонецком — до 140, на Купянском — до 85, на Краснолиманском — около 70, на Херсонском — более 30.
ВСУ предприняли попытку прорыва под Артемовском, но наступающие силы были уничтожены, заявили в пресс-службе батальона "Эспаньола".
Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском направлении.
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам левобережья Днепра в Херсонской области. ВСУ выпустили по ним более 30 снарядов, сообщил представитель экстренных служб региона.
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 26 беспилотников. Кроме того, удалось уничтожить три украинских дрона над Калужской областью и один БПЛА самолетного типа над Крымом. Разрушений и пострадавших нет, отметили в Минобороны.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгородской области. Боевики ВСУ более сотни раз обстреляли территорию региона за прошедшие сутки. При атаке на приграничное село Новая Таволжанка один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Украинские войска выпустили кассетные снаряды из "натовской" артиллерии по Макеевке, Донецку и Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинское военно-биологическое досье

Министерство обороны России обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины: это Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев.
Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, отметил генерал-лейтенант.

В мире

Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, там стремятся заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Провальное контрнаступление ВСУ привело к горячим дебатам и угрозе раскола между военными, которые хотят продолжать атаки, и администрацией Владимира Зеленского, перед которым встал выбор — пойти ва-банк или смириться с поражением, пишет Newsweek со ссылкой на близкие к украинским властям источники.
Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свое заявление о том, что Киев может получить членство в альянсе в обмен на передачу части своей территории в пользу России. Накануне соответствующее его высказывание привела газета Verdens Gang. В числе прочего Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался.
Диверсионно-карательный отряд украинских боевиков, подготовленный британской MI6, планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского Измаила, сообщил военно-дипломатический источник. Отмечается, что боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию.
Крым был и остается российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины — иллюзия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьАлександр БогомазВячеслав ГладковВладимир РоговВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала