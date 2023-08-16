https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890345104.html

ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град"

ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" - РИА Новости, 16.08.2023

ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град"

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном РСЗО "Град", два 120-миллиметровых минометных расчета и 38 военнослужащих ВСУ,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:17

2023-08-16T10:17

2023-08-16T10:17

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

украина

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном РСЗО "Град", два 120-миллиметровых минометных расчета и 38 военнослужащих ВСУ, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка, четыре боевика ВСУ, РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще четыре лодки вместе с 15 украинскими боевиками уничтожены на каховском направлении, там же артиллеристы ликвидировали два 120-миллиметровых расчета и боекомплект к ним вместе с 7 военными Украины. В районе островов, находящихся в дельте Днепра, уничтожено место дислокации украинских войск, 5 боевиков ликвидированы, также из строя выведены три автомобиля противника.

https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890332577.html

https://ria.ru/20230815/raschet-1890100339.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсон, украина, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф