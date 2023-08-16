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ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890345104.html
ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град"
ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" - РИА Новости, 16.08.2023
ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град"
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном РСЗО "Град", два 120-миллиметровых минометных расчета и 38 военнослужащих ВСУ,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:17
2023-08-16T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
украина
днепр (город)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном РСЗО "Град", два 120-миллиметровых минометных расчета и 38 военнослужащих ВСУ, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка, четыре боевика ВСУ, РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще четыре лодки вместе с 15 украинскими боевиками уничтожены на каховском направлении, там же артиллеристы ликвидировали два 120-миллиметровых расчета и боекомплект к ним вместе с 7 военными Украины. В районе островов, находящихся в дельте Днепра, уничтожено место дислокации украинских войск, 5 боевиков ликвидированы, также из строя выведены три автомобиля противника.
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890332577.html
https://ria.ru/20230815/raschet-1890100339.html
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безопасность, херсон, украина, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Украина, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град"

ВС России за сутки уничтожили под Херсоном РСЗО "Град" и 38 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном РСЗО "Град", два 120-миллиметровых минометных расчета и 38 военнослужащих ВСУ, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка, четыре боевика ВСУ, РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства.
Уничтожение артиллерийской установки Paladin в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области
08:15
По его словам, еще четыре лодки вместе с 15 украинскими боевиками уничтожены на каховском направлении, там же артиллеристы ликвидировали два 120-миллиметровых расчета и боекомплект к ним вместе с 7 военными Украины.
В районе островов, находящихся в дельте Днепра, уничтожено место дислокации украинских войск, 5 боевиков ликвидированы, также из строя выведены три автомобиля противника.
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонУкраинаДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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