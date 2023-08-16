https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890344177.html
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении
Около 500 украинских военных отказались идти в наступление на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:04
2023-08-16T10:04
2023-08-16T11:18
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Около 500 украинских военных отказались идти в наступление на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Два из трех аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях", — написал он.По мнению Балицкого, эти 500 человек устали видеть смерти своих товарищей и не хотят быть пушечным мясом. Он отметил, что только за минувшую ночь ВСУ потеряли на Запорожском направлении 132 солдата, при этом они не в силах дойти даже до первой позиции российских войск.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска за июнь — июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890332577.html
https://ria.ru/20230815/vsu-1890151475.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий: около 500 военных ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении