Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 16.08.2023 (обновлено: 11:18 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890344177.html
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении
Около 500 украинских военных отказались идти в наступление на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:04
2023-08-16T11:18
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890348634_0:173:3083:1907_1920x0_80_0_0_ae8fb1604dbdf643331af28ff783c6d9.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Около 500 украинских военных отказались идти в наступление на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Два из трех аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях", — написал он.По мнению Балицкого, эти 500 человек устали видеть смерти своих товарищей и не хотят быть пушечным мясом. Он отметил, что только за минувшую ночь ВСУ потеряли на Запорожском направлении 132 солдата, при этом они не в силах дойти даже до первой позиции российских войск.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска за июнь — июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890332577.html
https://ria.ru/20230815/vsu-1890151475.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890348634_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_9fa46eee12c3cfc42e4d86c9b77754b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о настроениях в рядах ВСУ на Запорожском направлении

Балицкий: около 500 военных ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Около 500 украинских военных отказались идти в наступление на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"Два из трех аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях", — написал он.
Уничтожение артиллерийской установки Paladin в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области
08:15
По мнению Балицкого, эти 500 человек устали видеть смерти своих товарищей и не хотят быть пушечным мясом. Он отметил, что только за минувшую ночь ВСУ потеряли на Запорожском направлении 132 солдата, при этом они не в силах дойти даже до первой позиции российских войск.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет.
Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска за июнь — июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
ВСУ стянули основные силы на два участка фронта в Запорожской области
Вчера, 11:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала