https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890332577.html
ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области
ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2023
ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области
Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства "Паладин", которую... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:15
2023-08-16T08:15
2023-08-16T09:15
специальная военная операция на украине
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запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства "Паладин", которую украинские военнослужащие использовали в Запорожской области.Отмечается, что замаскированную позицию выявил расчёт беспилотников."По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом "Ланцет". В результате удара самоходная артиллерийская установка была уничтожена", - отметили в Минобороны РФ.На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как "Ланцет" попадает в американскую артустановку, после чего "Паладин" взрывается.
https://ria.ru/20230815/vostok-1890099960.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение артиллерийской установки Paladin в Запорожской области
Самоходная артиллерийская установка американского производства Paladin украинских боевиков уничтожена в Запорожской области ударом "Ланцета", сообщили в МО РФ.
2023-08-16T08:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области
Минобороны сообщило об уничтожении установки Paladin в Запорожской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства "Паладин", которую украинские военнослужащие использовали в Запорожской области.
Отмечается, что замаскированную позицию выявил расчёт беспилотников.
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"По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом "Ланцет". В результате удара самоходная артиллерийская установка была уничтожена", - отметили в Минобороны РФ.
На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как "Ланцет" попадает в американскую артустановку, после чего "Паладин" взрывается.
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