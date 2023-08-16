https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890332577.html

ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области

ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2023

ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области

Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства "Паладин", которую... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:15

2023-08-16T08:15

2023-08-16T09:15

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства "Паладин", которую украинские военнослужащие использовали в Запорожской области.Отмечается, что замаскированную позицию выявил расчёт беспилотников."По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом "Ланцет". В результате удара самоходная артиллерийская установка была уничтожена", - отметили в Минобороны РФ.На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как "Ланцет" попадает в американскую артустановку, после чего "Паладин" взрывается.

https://ria.ru/20230815/vostok-1890099960.html

https://ria.ru/20230815/raschet-1890100339.html

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Дарья Буймова

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Уничтожение артиллерийской установки Paladin в Запорожской области Самоходная артиллерийская установка американского производства Paladin украинских боевиков уничтожена в Запорожской области ударом "Ланцета", сообщили в МО РФ. 2023-08-16T08:15 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, безопасность