https://ria.ru/20230816/sotskarty-1890442277.html

Сироты из Подмосковья получат соцкарты для бесплатного проезда в сентябре

Сироты из Подмосковья получат соцкарты для бесплатного проезда в сентябре - РИА Новости, 16.08.2023

Сироты из Подмосковья получат соцкарты для бесплатного проезда в сентябре

В сентябре текущего года дети-сироты Московской области смогут получить социальные карты для бесплатного проезда, сообщает пресс-служба министерства социального РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:44

2023-08-16T16:44

2023-08-16T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

сироты

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В сентябре текущего года дети-сироты Московской области смогут получить социальные карты для бесплатного проезда, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Уже в сентябре дети-сироты смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте по социальной карте. Раньше приемные родители оплачивали проезд, собирали выписки и справки и получали компенсацию, теперь все будет максимально удобно и просто", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что этой мерой поддержки в Московской области смогут воспользоваться свыше 17 тысяч ребят. С 1 сентября можно будет подать заявление на получение соцкарты. Детям-сиротам и лицам из их числа, как и другим льготным категориям жителей региона, для проезда в общественном транспорте нужно просто приложить социальную карту к валидатору.

https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890205379.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), сироты