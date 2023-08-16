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Сироты из Подмосковья получат соцкарты для бесплатного проезда в сентябре - РИА Новости, 16.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:44 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/sotskarty-1890442277.html
Сироты из Подмосковья получат соцкарты для бесплатного проезда в сентябре
Сироты из Подмосковья получат соцкарты для бесплатного проезда в сентябре - РИА Новости, 16.08.2023
Сироты из Подмосковья получат соцкарты для бесплатного проезда в сентябре
В сентябре текущего года дети-сироты Московской области смогут получить социальные карты для бесплатного проезда, сообщает пресс-служба министерства социального РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:44
2023-08-16T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
сироты
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В сентябре текущего года дети-сироты Московской области смогут получить социальные карты для бесплатного проезда, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Уже в сентябре дети-сироты смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте по социальной карте. Раньше приемные родители оплачивали проезд, собирали выписки и справки и получали компенсацию, теперь все будет максимально удобно и просто", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что этой мерой поддержки в Московской области смогут воспользоваться свыше 17 тысяч ребят. С 1 сентября можно будет подать заявление на получение соцкарты. Детям-сиротам и лицам из их числа, как и другим льготным категориям жителей региона, для проезда в общественном транспорте нужно просто приложить социальную карту к валидатору.
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московская область (подмосковье), сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сироты

Сироты из Подмосковья получат соцкарты для бесплатного проезда в сентябре

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкВалидатор
Валидатор - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В сентябре текущего года дети-сироты Московской области смогут получить социальные карты для бесплатного проезда, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"Уже в сентябре дети-сироты смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте по социальной карте. Раньше приемные родители оплачивали проезд, собирали выписки и справки и получали компенсацию, теперь все будет максимально удобно и просто", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
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В пресс-службе добавили, что этой мерой поддержки в Московской области смогут воспользоваться свыше 17 тысяч ребят. С 1 сентября можно будет подать заявление на получение соцкарты.
Детям-сиротам и лицам из их числа, как и другим льготным категориям жителей региона, для проезда в общественном транспорте нужно просто приложить социальную карту к валидатору.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Сироты
 
 
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