https://ria.ru/20230816/sotrudnichestvo-1890374332.html

Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией

Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.08.2023

Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своему российскому коллеге Сергею Лаврову поздравительную телеграмму по случаю 78-летия освобождения Кореи, в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:26

2023-08-16T12:26

2023-08-16T12:27

россия

владивосток

сеул

цой сон хи

сергей лавров

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своему российскому коллеге Сергею Лаврову поздравительную телеграмму по случаю 78-летия освобождения Кореи, в которой выразила удовлетворение укреплением стратегического и тактического взаимодействия между двумя странами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. "В телеграмме (Цой Сон Хи) заявила, что рада тому, что в ходе борьбы за суверенитет и безопасность своих стран, а также мира и стабильности во всем мире стратегическое и тактическое взаимодействие между двумя странами укрепляется, и выразила уверенность в том, что сотрудничество между министерствами иностранных дел Кореи и России продолжит и дальше интенсивно развиваться", - приводит агентство содержание телеграммы. Руководитель внешнеполитического ведомства КНДР отметила, что корейский народ по сей день бережно хранит в душе память о благородном духе борьбы и интернациональном долге военнослужащих Красной армии, не пожалевших своей крови ради освобождения Кореи. Цой Сон Хи подчеркнула, что Россия и Северная Корея всегда "помогают и поддерживают друг друга в тяжелые времена", а после исторической встречи в лидеров Кореи и России во Владивостоке традиционные отношения дружбы и добрососедства между двумя странами "переживают новый расцвет". Согласно сообщению ЦТАК, поздравительную телеграмму в адрес главы МИД КНДР направил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее стало известно, что телеграммами по случаю 78-летия освобождения Корея от японского колониального господства обменялись президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. В посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что поздравление от президента России было также направлено президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, а Сергей Лавров поздравил главу МИД Южной Кореи Пак Чина.

https://ria.ru/20230815/kndr-1890134765.html

https://ria.ru/20230801/vizit-1887465806.html

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россия, владивосток, сеул, цой сон хи, сергей лавров, владимир путин