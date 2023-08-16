Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией
Глава МИД КНДР: стратегические и тактические связи с Россией укрепляются
Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своему российскому коллеге Сергею Лаврову поздравительную телеграмму по случаю 78-летия освобождения Кореи, в которой выразила удовлетворение укреплением стратегического и тактического взаимодействия между двумя странами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"В телеграмме (Цой Сон Хи) заявила, что рада тому, что в ходе борьбы за суверенитет и безопасность своих стран, а также мира и стабильности во всем мире стратегическое и тактическое взаимодействие между двумя странами укрепляется, и выразила уверенность в том, что сотрудничество между министерствами иностранных дел Кореи и России продолжит и дальше интенсивно развиваться", - приводит агентство содержание телеграммы.
Руководитель внешнеполитического ведомства КНДР отметила, что корейский народ по сей день бережно хранит в душе память о благородном духе борьбы и интернациональном долге военнослужащих Красной армии, не пожалевших своей крови ради освобождения Кореи.
Цой Сон Хи подчеркнула, что Россия и Северная Корея всегда "помогают и поддерживают друг друга в тяжелые времена", а после исторической встречи в лидеров Кореи и России во Владивостоке традиционные отношения дружбы и добрососедства между двумя странами "переживают новый расцвет".
Согласно сообщению ЦТАК, поздравительную телеграмму в адрес главы МИД КНДР направил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее стало известно, что телеграммами по случаю 78-летия освобождения Корея от японского колониального господства обменялись президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. В посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что поздравление от президента России было также направлено президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, а Сергей Лавров поздравил главу МИД Южной Кореи Пак Чина.