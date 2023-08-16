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Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.08.2023
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12:26 16.08.2023 (обновлено: 12:27 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/sotrudnichestvo-1890374332.html
Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией
Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.08.2023
Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своему российскому коллеге Сергею Лаврову поздравительную телеграмму по случаю 78-летия освобождения Кореи, в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:26
2023-08-16T12:27
россия
владивосток
сеул
цой сон хи
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своему российскому коллеге Сергею Лаврову поздравительную телеграмму по случаю 78-летия освобождения Кореи, в которой выразила удовлетворение укреплением стратегического и тактического взаимодействия между двумя странами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. "В телеграмме (Цой Сон Хи) заявила, что рада тому, что в ходе борьбы за суверенитет и безопасность своих стран, а также мира и стабильности во всем мире стратегическое и тактическое взаимодействие между двумя странами укрепляется, и выразила уверенность в том, что сотрудничество между министерствами иностранных дел Кореи и России продолжит и дальше интенсивно развиваться", - приводит агентство содержание телеграммы. Руководитель внешнеполитического ведомства КНДР отметила, что корейский народ по сей день бережно хранит в душе память о благородном духе борьбы и интернациональном долге военнослужащих Красной армии, не пожалевших своей крови ради освобождения Кореи. Цой Сон Хи подчеркнула, что Россия и Северная Корея всегда "помогают и поддерживают друг друга в тяжелые времена", а после исторической встречи в лидеров Кореи и России во Владивостоке традиционные отношения дружбы и добрососедства между двумя странами "переживают новый расцвет". Согласно сообщению ЦТАК, поздравительную телеграмму в адрес главы МИД КНДР направил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее стало известно, что телеграммами по случаю 78-летия освобождения Корея от японского колониального господства обменялись президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. В посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что поздравление от президента России было также направлено президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, а Сергей Лавров поздравил главу МИД Южной Кореи Пак Чина.
https://ria.ru/20230815/kndr-1890134765.html
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россия, владивосток, сеул, цой сон хи, сергей лавров, владимир путин
Россия, Владивосток, Сеул, Цой Сон Хи, Сергей Лавров, Владимир Путин
Глава МИД КНДР заявила об укреплении сотрудничества с Россией

Глава МИД КНДР: стратегические и тактические связи с Россией укрепляются

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своему российскому коллеге Сергею Лаврову поздравительную телеграмму по случаю 78-летия освобождения Кореи, в которой выразила удовлетворение укреплением стратегического и тактического взаимодействия между двумя странами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"В телеграмме (Цой Сон Хи) заявила, что рада тому, что в ходе борьбы за суверенитет и безопасность своих стран, а также мира и стабильности во всем мире стратегическое и тактическое взаимодействие между двумя странами укрепляется, и выразила уверенность в том, что сотрудничество между министерствами иностранных дел Кореи и России продолжит и дальше интенсивно развиваться", - приводит агентство содержание телеграммы.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу
Вчера, 10:43
Руководитель внешнеполитического ведомства КНДР отметила, что корейский народ по сей день бережно хранит в душе память о благородном духе борьбы и интернациональном долге военнослужащих Красной армии, не пожалевших своей крови ради освобождения Кореи.
Цой Сон Хи подчеркнула, что Россия и Северная Корея всегда "помогают и поддерживают друг друга в тяжелые времена", а после исторической встречи в лидеров Кореи и России во Владивостоке традиционные отношения дружбы и добрососедства между двумя странами "переживают новый расцвет".
Согласно сообщению ЦТАК, поздравительную телеграмму в адрес главы МИД КНДР направил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее стало известно, что телеграммами по случаю 78-летия освобождения Корея от японского колониального господства обменялись президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. В посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что поздравление от президента России было также направлено президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, а Сергей Лавров поздравил главу МИД Южной Кореи Пак Чина.
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