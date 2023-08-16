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США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате - РИА Новости, 16.08.2023
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22:01 16.08.2023 (обновлено: 22:25 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/soldat-1890506493.html
США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате
США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате - РИА Новости, 16.08.2023
США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате
США не придают большого значения звучащим из Пхеньяна заявлениям касательно судьбы бежавшего в КНДР американского солдата Трэвиса Кинга, заявил в среду... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:01
2023-08-16T22:25
в мире
сша
джон кирби
пхеньян
южная корея
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США не придают большого значения звучащим из Пхеньяна заявлениям касательно судьбы бежавшего в КНДР американского солдата Трэвиса Кинга, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не склонны придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Я не думаю, что мы будем сильно ломать голову по поводу заявления, исходящего оттуда", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов. Ранее днем Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало информацию, согласно которой Кинг якобы намеревается просить убежища в КНДР или третьей стране, поскольку питает неприязненные чувства к американской армии. В июле министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим.
https://ria.ru/20230816/dannye-1890495383.html
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в мире, сша, джон кирби, пхеньян, южная корея
В мире, США, Джон Кирби, Пхеньян, Южная Корея
США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате

США не придают большого значения заявлениям из КНДР о судьбе бежавшего солдата

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США не придают большого значения звучащим из Пхеньяна заявлениям касательно судьбы бежавшего в КНДР американского солдата Трэвиса Кинга, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы не склонны придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Я не думаю, что мы будем сильно ломать голову по поводу заявления, исходящего оттуда", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов.
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Вчера, 20:00
Ранее днем Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало информацию, согласно которой Кинг якобы намеревается просить убежища в КНДР или третьей стране, поскольку питает неприязненные чувства к американской армии.
В июле министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим.
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