https://ria.ru/20230816/soldat-1890506493.html

США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате

США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате - РИА Новости, 16.08.2023

США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате

США не придают большого значения звучащим из Пхеньяна заявлениям касательно судьбы бежавшего в КНДР американского солдата Трэвиса Кинга, заявил в среду... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T22:01

2023-08-16T22:01

2023-08-16T22:25

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США не придают большого значения звучащим из Пхеньяна заявлениям касательно судьбы бежавшего в КНДР американского солдата Трэвиса Кинга, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не склонны придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Я не думаю, что мы будем сильно ломать голову по поводу заявления, исходящего оттуда", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов. Ранее днем Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало информацию, согласно которой Кинг якобы намеревается просить убежища в КНДР или третьей стране, поскольку питает неприязненные чувства к американской армии. В июле министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим.

https://ria.ru/20230816/dannye-1890495383.html

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пхеньян

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в мире, сша, джон кирби, пхеньян, южная корея