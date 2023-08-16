США прокомментировали заявления КНДР о бежавшем американском солдате
США не придают большого значения заявлениям из КНДР о судьбе бежавшего солдата
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США не придают большого значения звучащим из Пхеньяна заявлениям касательно судьбы бежавшего в КНДР американского солдата Трэвиса Кинга, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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"Мы не склонны придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Я не думаю, что мы будем сильно ломать голову по поводу заявления, исходящего оттуда", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов.
Ранее днем Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало информацию, согласно которой Кинг якобы намеревается просить убежища в КНДР или третьей стране, поскольку питает неприязненные чувства к американской армии.
В июле министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим.