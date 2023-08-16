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Американский солдат выразил готовность искать убежище в Северной Корее
Американский солдат выразил готовность искать убежище в Северной Корее - РИА Новости, 16.08.2023
Американский солдат выразил готовность искать убежище в Северной Корее
Американский солдат Трэвис Кинг, перешедший в конце июля на территорию КНДР во время ознакомительного тура на границе двух Корей, выразил готовность искать... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T00:35
2023-08-16T00:35
2023-08-16T11:48
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американский солдат Трэвис Кинг, перешедший в конце июля на территорию КНДР во время ознакомительного тура на границе двух Корей, выразил готовность искать убежища в Северной Корее, поскольку питал "неприязненные чувства" к армии США, передает южнокорейское агентство Ренхап."Американский солдат Трэвис Кинг выражает готовность искать убежища в Северной Корее", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на северокорейские СМИ.КНДР подтвердила задержание рядового Трэвиса Кинга.В сообщении агентства также говорится, что Кинг решил перебраться в Северную Корею, так как питал неприязненные чувства к армии США.Восемнадцатого июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим.
https://ria.ru/20230815/kndr-1890256294.html
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в мире, сша, южная корея, государственный департамент сша, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Государственный департамент США, КНДР (Северная Корея)
Американский солдат выразил готовность искать убежище в Северной Корее
Убежавший в КНДР американский солдат выразил готовность искать там убежище