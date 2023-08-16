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IT-эксперт назвал признаки скорой "смерти" смартфона - РИА Новости, 16.08.2023
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02:10 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/smartfon-1890315750.html
IT-эксперт назвал признаки скорой "смерти" смартфона
IT-эксперт назвал признаки скорой "смерти" смартфона - РИА Новости, 16.08.2023
IT-эксперт назвал признаки скорой "смерти" смартфона
Какие нарушения в работе смартфона могут предупреждать о скорой "смерти" устройства, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T02:10
2023-08-16T02:10
технологии
виктор смирнов
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Какие нарушения в работе смартфона могут предупреждать о скорой "смерти" устройства, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka blog Виктор Смирнов.Разбитый "в хлам" смартфон не вызывает у владельца иллюзий по поводу его работоспособности. Но бывает так, что аппарат еще работает, но уже появились признаки, указывающие на его скорую "смерть", отметил эксперт."Первое – когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе – цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. Например, на iPhone горит яблочко и ничего не происходит, на Android горит логотип устройства и тоже ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться", – объяснил Смирнов.Подобные неполадки свидетельствуют о серьезном повреждении устройства, продолжил эксперт."Все это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате – с памятью, с процессором или еще с какими-то комплектующими платы", – сказал Виктор Смирнов.При такой неисправности дорогую модель смартфона можно попытаться "реанимировать", обратившись в сервисный центр, считает он. Также можно попробовать вернуть к "жизни" бюджетное устройство, купленное менее года назад, в остальных случаях ремонтировать такой гаджет нецелесообразно, уверен эксперт."Дорогие гаджеты, флагманы, имеет смысл ремонтировать. Если вы купили дешевый телефон за 10–15 тысяч рублей и через два года с ним случилась такая ерунда, ремонт в сервисе выйдет в цену такого же, но работающего б/у устройства. Ремонт бюджетного смартфона, на мой взгляд, актуален в первый год его использования, дальше это становится нецелесообразным", – добавил Смирнов.По его словам, в сервисном центре могут за бесценок купить испорченный смартфон, чтобы потом использовать его детали в качестве запчастей. Но это возможно лишь в том случае, если речь идет о ходовой модели, уточнил эксперт."Сейчас с запчастями проблем у мастеров нет. Если возникнут проблемы с поставками запчастей из Китая, тогда мастера могут начать покупать старые аппараты, чтобы использовать их микрофоны и другие детали", – предположил Виктор Смирнов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230621/smartfon-1879480747.html
https://ria.ru/20230612/pamyat-1877577358.html
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технологии, виктор смирнов, смартфон, смартфоны
Технологии, Виктор Смирнов, смартфон, Смартфоны
IT-эксперт назвал признаки скорой "смерти" смартфона

It-эксперт Смирнов назвал признаком скорой "смерти" смартфона его самовыключение

© Depositphotos.com / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Depositphotos.com / OtaraevChermen
Смартфоны на деревянном столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Какие нарушения в работе смартфона могут предупреждать о скорой "смерти" устройства, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka blog Виктор Смирнов.
Разбитый "в хлам" смартфон не вызывает у владельца иллюзий по поводу его работоспособности. Но бывает так, что аппарат еще работает, но уже появились признаки, указывающие на его скорую "смерть", отметил эксперт.
«
"Первое – когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе – цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. Например, на iPhone горит яблочко и ничего не происходит, на Android горит логотип устройства и тоже ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться", – объяснил Смирнов.
Подобные неполадки свидетельствуют о серьезном повреждении устройства, продолжил эксперт.
"Все это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате – с памятью, с процессором или еще с какими-то комплектующими платы", – сказал Виктор Смирнов.
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При такой неисправности дорогую модель смартфона можно попытаться "реанимировать", обратившись в сервисный центр, считает он. Также можно попробовать вернуть к "жизни" бюджетное устройство, купленное менее года назад, в остальных случаях ремонтировать такой гаджет нецелесообразно, уверен эксперт.
"Дорогие гаджеты, флагманы, имеет смысл ремонтировать. Если вы купили дешевый телефон за 10–15 тысяч рублей и через два года с ним случилась такая ерунда, ремонт в сервисе выйдет в цену такого же, но работающего б/у устройства. Ремонт бюджетного смартфона, на мой взгляд, актуален в первый год его использования, дальше это становится нецелесообразным", – добавил Смирнов.
По его словам, в сервисном центре могут за бесценок купить испорченный смартфон, чтобы потом использовать его детали в качестве запчастей. Но это возможно лишь в том случае, если речь идет о ходовой модели, уточнил эксперт.
"Сейчас с запчастями проблем у мастеров нет. Если возникнут проблемы с поставками запчастей из Китая, тогда мастера могут начать покупать старые аппараты, чтобы использовать их микрофоны и другие детали", – предположил Виктор Смирнов в интервью радио Sputnik.
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