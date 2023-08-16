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В ВСУ раскритиковали слова об отличном положении медиков на фронте

В ВСУ раскритиковали слова об отличном положении медиков на фронте - РИА Новости, 16.08.2023

В ВСУ раскритиковали слова об отличном положении медиков на фронте

Глава медслужбы батальона "Волки да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова раскритиковала заявление замминистра обороны Анны Маляр об отличном положении... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T20:23

2023-08-16T20:23

2023-08-16T20:23

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Глава медслужбы батальона "Волки да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова раскритиковала заявление замминистра обороны Анны Маляр об отличном положении медиков на фронте. Маляр 27 июля заявила, что около 80% раненых в течение так называемого "золотого часа" получают надлежащую помощь медработников, а до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй. По ее словам, смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%. "Относительно истории отчета Анны Маляр. У нас целых 8 часов может быть эвакуация. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Да. Мы можем сократить до двух, трех, но час обеспечить не можем. У нас всё плохо во фронтовой медицине, она держится вопреки, а не благодаря. И это наша реальность, мы стараемся бороться", – заявила Михайлова в эфире информагентства "Следствие-Инфо", видео которого опубликовало издание "Страна.ua". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230816/rasstrely-1890496218.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, здоровье - общество, страна.ua