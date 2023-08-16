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Основатель Ralf Ringer находится под следствием по делу о неуплате налогов
Основатель Ralf Ringer находится под следствием по делу о неуплате налогов - РИА Новости, 16.08.2023
Основатель Ralf Ringer находится под следствием по делу о неуплате налогов
Основатель и генеральный директор обувной российской компании Ralf Ringer Андрей Бережной обвиняется в уклонении от уплаты налогов, бизнесмен находится под... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:42
2023-08-16T03:42
2023-08-16T05:26
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Основатель и генеральный директор обувной российской компании Ralf Ringer Андрей Бережной обвиняется в уклонении от уплаты налогов, бизнесмен находится под подпиской о невыезде.Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", где Бережной лично рассказал о своем деле, передает корреспондент РИА Новости.Мужчине предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Бережной находится под подпиской о невыезде.По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Бережной представлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО "Ральф Рингер", что повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более 45 млн рублей.Как заявлял Бережной, срок давности по данному делу истек в марте 2023 года, однако он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным."Произошло возбуждение уголовного дела до вступления в законную силу решения налогового органа… Дело возбуждено за год до возникновения обязательства компании платить… Мы платежеспособны, мы готовы доказать свою невиновность в суде, однако нам просто продолжают арестовывать имущество", - заявил он.В настоящий момент в арбитражных судах налоговые органы судятся с компанией из-за страховых взносов, налогов, штрафов и пеней, в делах фигурируют сотни миллионов рублей, фирме может грозить банкротство.Ralf Ringer – крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России, имеет четыре фабрики внутри страны.
https://ria.ru/20230501/nalogi-1868934399.html
https://ria.ru/20230312/nalogi-1857296903.html
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россия
Основатель Ralf Ringer находится под следствием по делу о неуплате налогов
Основатель Ralf Ringer находится под следствием за уклонение от уплаты налогов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Основатель и генеральный директор обувной российской компании Ralf Ringer Андрей Бережной обвиняется в уклонении от уплаты налогов, бизнесмен находится под подпиской о невыезде.
Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", где Бережной лично рассказал о своем деле, передает корреспондент РИА Новости.
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Мужчине предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Бережной находится под подпиской о невыезде.
По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Бережной представлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО "Ральф Рингер", что повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более 45 млн рублей.
Как заявлял Бережной, срок давности по данному делу истек в марте 2023 года, однако он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.
"Произошло возбуждение уголовного дела до вступления в законную силу решения налогового органа… Дело возбуждено за год до возникновения обязательства компании платить… Мы платежеспособны, мы готовы доказать свою невиновность в суде, однако нам просто продолжают арестовывать имущество", - заявил он.
В настоящий момент в арбитражных судах налоговые органы судятся с компанией из-за страховых взносов, налогов, штрафов и пеней, в делах фигурируют сотни миллионов рублей, фирме может грозить банкротство.
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, имеет четыре фабрики внутри страны.
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