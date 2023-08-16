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В Крыму предложили ввести штрафы за публикацию данных о военных объектах
В Крыму предложили ввести штрафы за публикацию данных о военных объектах - РИА Новости, 16.08.2023
В Крыму предложили ввести штрафы за публикацию данных о военных объектах
Крымский парламент предлагает штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО, сообщил глава... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:13
2023-08-16T14:13
2023-08-16T14:13
россия
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Крымский парламент предлагает штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что Крым инициирует изменения в федеральное законодательство по ужесточению ответственности за распространение в публичном поле фото и видеозаписей военных и стратегических объектов, работы ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак. Константинов отмечал, что республиканский парламент уже разработал законодательную инициативу по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. "Наша законодательная инициатива включает в себя штрафы для физических лиц до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих – до 100 тысяч, для юридических лиц – 300 тысяч", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24". При этом, по его словам, при повторном нарушении сумма штрафа увеличивается практически вдвое.
https://ria.ru/20230804/rosgvardiya-1888241849.html
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россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик)
Россия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму предложили ввести штрафы за публикацию данных о военных объектах
В Крыму предложили штрафовать за публикацию данных о военных объектах и ПВО