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В суде уточнили размер штрафа Telegram за отказ от локализации данных
В суде уточнили размер штрафа Telegram за отказ от локализации данных - РИА Новости, 16.08.2023
В суде уточнили размер штрафа Telegram за отказ от локализации данных
На мессенджер Telegram составлен протокол, который подразумевает максимальный штраф в 90 тысяч рублей, а не гораздо более "дорогой" - о повторном невыполнении... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:39
2023-08-16T12:39
2023-08-16T12:39
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На мессенджер Telegram составлен протокол, который подразумевает максимальный штраф в 90 тысяч рублей, а не гораздо более "дорогой" - о повторном невыполнении требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судебный участок мирового судьи №422 16 апреля зарегистрировал протокол в отношении Telegram по части 5 статьи 13.11 КоАП, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. За неисполнение в сроки законодательства о защите прав субъектов персональных данных, об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении мессенджеру грозит штраф в размере от 50 до 90 тысяч рублей. Ранее в суде сообщали, что протокол составлен по части 9 статьи 13.11 КоАП, то есть за повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, что могло привести к штрафу до 18 миллионов рублей. В пресс-службе инстанции уточнили, что в картотеке судебных дел была допущена помарка.
https://ria.ru/20230814/telegram-1889864256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram, технологии, россия
Telegram, Технологии, Россия
В суде уточнили размер штрафа Telegram за отказ от локализации данных
Telegram грозит штраф в 90 тысяч рублей за отказ от локализации данных в России
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На мессенджер Telegram составлен протокол, который подразумевает максимальный штраф в 90 тысяч рублей, а не гораздо более "дорогой" - о повторном невыполнении требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебный участок мирового судьи №422 16 апреля зарегистрировал протокол в отношении Telegram по части 5 статьи 13.11 КоАП, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
За неисполнение в сроки законодательства о защите прав субъектов персональных данных, об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении мессенджеру грозит штраф в размере от 50 до 90 тысяч рублей.
Ранее в суде сообщали, что протокол составлен по части 9 статьи 13.11 КоАП, то есть за повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, что могло привести к штрафу до 18 миллионов рублей. В пресс-службе инстанции уточнили, что в картотеке судебных дел была допущена помарка.
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