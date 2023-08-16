https://ria.ru/20230816/shtraf-1890376885.html

В суде уточнили размер штрафа Telegram за отказ от локализации данных

В суде уточнили размер штрафа Telegram за отказ от локализации данных - РИА Новости, 16.08.2023

В суде уточнили размер штрафа Telegram за отказ от локализации данных

На мессенджер Telegram составлен протокол, который подразумевает максимальный штраф в 90 тысяч рублей, а не гораздо более "дорогой" - о повторном невыполнении... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:39

2023-08-16T12:39

2023-08-16T12:39

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На мессенджер Telegram составлен протокол, который подразумевает максимальный штраф в 90 тысяч рублей, а не гораздо более "дорогой" - о повторном невыполнении требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судебный участок мирового судьи №422 16 апреля зарегистрировал протокол в отношении Telegram по части 5 статьи 13.11 КоАП, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. За неисполнение в сроки законодательства о защите прав субъектов персональных данных, об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении мессенджеру грозит штраф в размере от 50 до 90 тысяч рублей. Ранее в суде сообщали, что протокол составлен по части 9 статьи 13.11 КоАП, то есть за повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, что могло привести к штрафу до 18 миллионов рублей. В пресс-службе инстанции уточнили, что в картотеке судебных дел была допущена помарка.

https://ria.ru/20230814/telegram-1889864256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

telegram, технологии, россия