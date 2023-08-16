https://ria.ru/20230816/shpion-1890511929.html
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем
Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, который отбывает в российской тюрьме многолетний срок за шпионаж, передает... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:23
2023-08-16T23:23
2023-08-16T23:26
россия
в мире
сша
энтони блинкен
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сергиев посад
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, который отбывает в российской тюрьме многолетний срок за шпионаж, передает телеканал CNN.По данным информированного источника, глава дипломатического ведомства призвал соотечественника "продолжать верить" и заверил, что власти США делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть его домой.Это второй раз за четыре года, когда Блинкен напрямую общается с Уиланом, который отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии, сообщил CNN.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
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россия, в мире, сша, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сергиев посад, пол уилан
Россия, В мире, США, Энтони Блинкен, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Сергиев Посад, Пол Уилан
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем
CNN: Блинкен поговорил по телефону с обвиненным в России в шпионаже американцем