https://ria.ru/20230816/shpion-1890511929.html

СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем

СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем

Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, который отбывает в российской тюрьме многолетний срок за шпионаж, передает... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T23:23

2023-08-16T23:23

2023-08-16T23:26

россия

в мире

сша

энтони блинкен

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

сергиев посад

пол уилан

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, который отбывает в российской тюрьме многолетний срок за шпионаж, передает телеканал CNN.По данным информированного источника, глава дипломатического ведомства призвал соотечественника "продолжать верить" и заверил, что власти США делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть его домой.Это второй раз за четыре года, когда Блинкен напрямую общается с Уиланом, который отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии, сообщил CNN.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

https://ria.ru/20230804/shpionazh-1888168224.html

россия

сша

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сергиев посад

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россия, в мире, сша, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сергиев посад, пол уилан