Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 16.08.2023 (обновлено: 23:26 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/shpion-1890511929.html
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем
Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, который отбывает в российской тюрьме многолетний срок за шпионаж, передает... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:23
2023-08-16T23:26
россия
в мире
сша
энтони блинкен
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сергиев посад
пол уилан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175498_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_3f9e18863b936aaad01e8bdab87ccf7a.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, который отбывает в российской тюрьме многолетний срок за шпионаж, передает телеканал CNN.По данным информированного источника, глава дипломатического ведомства призвал соотечественника "продолжать верить" и заверил, что власти США делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть его домой.Это второй раз за четыре года, когда Блинкен напрямую общается с Уиланом, который отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии, сообщил CNN.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
https://ria.ru/20230804/shpionazh-1888168224.html
россия
сша
москва
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc71ba2b1b2caac7f5c57cb79656b32f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сергиев посад, пол уилан
Россия, В мире, США, Энтони Блинкен, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Сергиев Посад, Пол Уилан
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем

CNN: Блинкен поговорил по телефону с обвиненным в России в шпионаже американцем

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, который отбывает в российской тюрьме многолетний срок за шпионаж, передает телеканал CNN.
По данным информированного источника, глава дипломатического ведомства призвал соотечественника "продолжать верить" и заверил, что власти США делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть его домой.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
ФСБ показала видео задержания украинского шпиона в Самарской области
10 августа, 10:52
Это второй раз за четыре года, когда Блинкен напрямую общается с Уиланом, который отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии, сообщил CNN.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"
4 августа, 13:27
 
РоссияВ миреСШАЭнтони БлинкенФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСергиев ПосадПол Уилан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала