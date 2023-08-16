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Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе - РИА Новости, 16.08.2023
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09:19 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/shkola-1890338233.html
Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе
Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе - РИА Новости, 16.08.2023
Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР) сообщил в телеграм-канале, что направляет депутатский запрос в Федеральную антимонопольная РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:19
2023-08-16T09:19
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
образование - общество
валерий селезнев
лдпр
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР) сообщил в телеграм-канале, что направляет депутатский запрос в Федеральную антимонопольная службу (ФАС) с целью урегулировать рост цен на школьную форму и принадлежности. "Направляю соответствующий депутатский запрос в ФАС. Возможно, там лучше знают истинные причины, а возможно, что было бы совсем замечательно, примут горячее участие по оперативному снижению цен на столь необходимый нашим детям школьный рюкзак до цены, соответствующей официальной инфляции", - заявил парламентарий.По его данным, что рюкзаки подорожали на 60% по сравнению с 2022 годом, сейчас их цена по стране составляет пять тысяч рублей. Селезнёв считает, что нужно разобраться с ценообразованием на школьную форму, ведь там "тоже все не очень радует родителей".
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госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), образование - общество, валерий селезнев, лдпр
Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Образование - Общество, Валерий Селезнев, ЛДПР
Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе

Депутат ГД от ЛДПР Селезнев обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШкольная ярмарка в ЦДМ
Школьная ярмарка в ЦДМ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Школьная ярмарка в ЦДМ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР) сообщил в телеграм-канале, что направляет депутатский запрос в Федеральную антимонопольная службу (ФАС) с целью урегулировать рост цен на школьную форму и принадлежности.
"Направляю соответствующий депутатский запрос в ФАС. Возможно, там лучше знают истинные причины, а возможно, что было бы совсем замечательно, примут горячее участие по оперативному снижению цен на столь необходимый нашим детям школьный рюкзак до цены, соответствующей официальной инфляции", - заявил парламентарий.
По его данным, что рюкзаки подорожали на 60% по сравнению с 2022 годом, сейчас их цена по стране составляет пять тысяч рублей.
Селезнёв считает, что нужно разобраться с ценообразованием на школьную форму, ведь там "тоже все не очень радует родителей".
Школьники - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России
26 июля, 04:21
 
Госдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Образование - ОбществоВалерий СелезневЛДПР
 
 
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