https://ria.ru/20230816/shkola-1890338233.html

Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе

Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе - РИА Новости, 16.08.2023

Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР) сообщил в телеграм-канале, что направляет депутатский запрос в Федеральную антимонопольная РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:19

2023-08-16T09:19

2023-08-16T09:19

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

образование - общество

валерий селезнев

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747587644_0:206:2942:1861_1920x0_80_0_0_58b83134f6dfc9e991d29367cc5d5726.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР) сообщил в телеграм-канале, что направляет депутатский запрос в Федеральную антимонопольная службу (ФАС) с целью урегулировать рост цен на школьную форму и принадлежности. "Направляю соответствующий депутатский запрос в ФАС. Возможно, там лучше знают истинные причины, а возможно, что было бы совсем замечательно, примут горячее участие по оперативному снижению цен на столь необходимый нашим детям школьный рюкзак до цены, соответствующей официальной инфляции", - заявил парламентарий.По его данным, что рюкзаки подорожали на 60% по сравнению с 2022 годом, сейчас их цена по стране составляет пять тысяч рублей. Селезнёв считает, что нужно разобраться с ценообразованием на школьную форму, ведь там "тоже все не очень радует родителей".

https://ria.ru/20230726/forma-1886287821.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), образование - общество, валерий селезнев, лдпр