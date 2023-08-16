https://ria.ru/20230816/shkola-1890338233.html
Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе
Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе - РИА Новости, 16.08.2023
Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР) сообщил в телеграм-канале, что направляет депутатский запрос в Федеральную антимонопольная РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:19
2023-08-16T09:19
2023-08-16T09:19
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
образование - общество
валерий селезнев
лдпр
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР) сообщил в телеграм-канале, что направляет депутатский запрос в Федеральную антимонопольная службу (ФАС) с целью урегулировать рост цен на школьную форму и принадлежности. "Направляю соответствующий депутатский запрос в ФАС. Возможно, там лучше знают истинные причины, а возможно, что было бы совсем замечательно, примут горячее участие по оперативному снижению цен на столь необходимый нашим детям школьный рюкзак до цены, соответствующей официальной инфляции", - заявил парламентарий.По его данным, что рюкзаки подорожали на 60% по сравнению с 2022 годом, сейчас их цена по стране составляет пять тысяч рублей. Селезнёв считает, что нужно разобраться с ценообразованием на школьную форму, ведь там "тоже все не очень радует родителей".
https://ria.ru/20230726/forma-1886287821.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), образование - общество, валерий селезнев, лдпр
Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Образование - Общество, Валерий Селезнев, ЛДПР
Депутат ГД обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе
Депутат ГД от ЛДПР Селезнев обратится в ФАС из-за дороговизны подготовки к школе
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв (ЛДПР) сообщил в телеграм-канале
, что направляет депутатский запрос в Федеральную антимонопольная службу (ФАС) с целью урегулировать рост цен на школьную форму и принадлежности.
"Направляю соответствующий депутатский запрос в ФАС. Возможно, там лучше знают истинные причины, а возможно, что было бы совсем замечательно, примут горячее участие по оперативному снижению цен на столь необходимый нашим детям школьный рюкзак до цены, соответствующей официальной инфляции", - заявил парламентарий.
По его данным, что рюкзаки подорожали на 60% по сравнению с 2022 годом, сейчас их цена по стране составляет пять тысяч рублей.
Селезнёв считает, что нужно разобраться с ценообразованием на школьную форму, ведь там "тоже все не очень радует родителей".
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