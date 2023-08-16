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Дети из Горловки отдыхают в Шерегеше по приглашению Сергея Цивилева - РИА Новости, 16.08.2023
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10:18 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/sheregesh-1890345238.html
Дети из Горловки отдыхают в Шерегеше по приглашению Сергея Цивилева
Дети из Горловки отдыхают в Шерегеше по приглашению Сергея Цивилева - РИА Новости, 16.08.2023
Дети из Горловки отдыхают в Шерегеше по приглашению Сергея Цивилева
Дети из Горловки отдыхают в Шерегеше по приглашению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:18
2023-08-16T10:18
кемеровская область
сергей цивилев
горловка
прокопьевск
донецкая народная республика
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КЕМЕРОВО, 16 авг – РИА Новости. Дети из Горловки отдыхают в Шерегеше по приглашению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе главы региона 20 детей из Горловки (ДНР) приехали в спортивно-туристический комплекс "Шерегеш". Ребята бесплатно отдыхают в летнем лагере FUN KIDS", – говорится в сообщении. "Горловка — город-побратим нашего Прокопьевска, мы оказываем ему помощь в восстановлении разрушенных объектов, отправляем гуманитарную помощь его жителям. Отдых на лучшем кузбасском курорте "Шерегеш" позволит детям набраться сил и получить массу приятных впечатлений. Мы всегда рады видеть их в Кузбассе", — отметил губернатор Сергей Цивилев. Уточняется, что для горловских школьников запланирована насыщенная программа. Они учатся журналистике, режиссуре, хореографии, актерскому мастерству, создают проекты и участвуют в творческих мастер-классах. Также проходят уроки стрельбы из классического лука, занятия на скалодроме, игры в лазертаг. Отмечается, что особенно юных гостей впечатлил поход в горы — они увидели Шерегеш с высоты 1270 метров, узнали об истории курорта, коренном малочисленном народе — шорцах, их легендах. "Нам очень нравится природа Горной Шории и то, что все здесь овеяно какими-то историями и легендами. Горы, реки, тайга — это про духов, про былинных богатырей, про разные божества. Это интересно", — поделились впечатлениями дети. Как сообщили в дирекции курорта "Шерегеш", предприниматели, работающие на территории СТК, помогли организовать для гостей из ДНР полноценный отдых с активностями. В этом году по поручению Сергея Цивилева организован летний отдых для 1100 горловских детей – они побывали в Кузбассе и в детских центрах на юге России.
https://ria.ru/20230814/sorevnovaniya-1889971810.html
https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889018831.html
кемеровская область
горловка
прокопьевск
донецкая народная республика
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кемеровская область, сергей цивилев, горловка, прокопьевск, донецкая народная республика
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Горловка, Прокопьевск, Донецкая Народная Республика

Дети из Горловки отдыхают в Шерегеше по приглашению Сергея Цивилева

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТайга
Тайга - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КЕМЕРОВО, 16 авг – РИА Новости. Дети из Горловки отдыхают в Шерегеше по приглашению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По инициативе главы региона 20 детей из Горловки (ДНР) приехали в спортивно-туристический комплекс "Шерегеш". Ребята бесплатно отдыхают в летнем лагере FUN KIDS", – говорится в сообщении.
"Горловка — город-побратим нашего Прокопьевска, мы оказываем ему помощь в восстановлении разрушенных объектов, отправляем гуманитарную помощь его жителям. Отдых на лучшем кузбасском курорте "Шерегеш" позволит детям набраться сил и получить массу приятных впечатлений. Мы всегда рады видеть их в Кузбассе", — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Уточняется, что для горловских школьников запланирована насыщенная программа. Они учатся журналистике, режиссуре, хореографии, актерскому мастерству, создают проекты и участвуют в творческих мастер-классах. Также проходят уроки стрельбы из классического лука, занятия на скалодроме, игры в лазертаг.
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Отмечается, что особенно юных гостей впечатлил поход в горы — они увидели Шерегеш с высоты 1270 метров, узнали об истории курорта, коренном малочисленном народе — шорцах, их легендах.
"Нам очень нравится природа Горной Шории и то, что все здесь овеяно какими-то историями и легендами. Горы, реки, тайга — это про духов, про былинных богатырей, про разные божества. Это интересно", — поделились впечатлениями дети.
Как сообщили в дирекции курорта "Шерегеш", предприниматели, работающие на территории СТК, помогли организовать для гостей из ДНР полноценный отдых с активностями.
В этом году по поручению Сергея Цивилева организован летний отдых для 1100 горловских детей – они побывали в Кузбассе и в детских центрах на юге России.
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