Рейтинг@Mail.ru
Любовь по-турецки: как снимают эротику в их сериалах и кто за этим следит - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.08.2023 (обновлено: 08:05 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/serialy-1890182326.html
Любовь по-турецки: как снимают эротику в их сериалах и кто за этим следит
Любовь по-турецки: как снимают эротику в их сериалах и кто за этим следит - РИА Новости, 16.08.2023
Любовь по-турецки: как снимают эротику в их сериалах и кто за этим следит
Российские онлайн-платформы активно закупают права на трансляцию и создают подборки из турецких сериалов. Сюжеты там разные, но всегда есть романтическая линия. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:00
2023-08-16T08:05
культура
кино и сериалы
что посмотреть
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821133503_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_f42246b57a7ac30b779099baa5644cc4.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские онлайн-платформы активно закупают права на трансляцию и создают подборки из турецких сериалов. Сюжеты там разные, но всегда есть романтическая линия. Порой и откровенные сцены. О том, где не постеснялись снять эпизоды с рейтингом 18+ и в чем их специфика, — в материале РИА Новости.Культурные особенностиКрасивые кадры и актеры, интересные персонажи и "экранная химия" — вот за что миллионы зрителей во всем мире любят турецкие сериалы.И удивительно — любовные сцены в них сняты не так откровенно, как в европейских или американских проектах, но именно они становятся "вирусными" в соцсетях и даже вызывают скандалы в обществе. Турецкие режиссеры делают ставку на чувства героев. Актеры проживают эмоции, зритель им верит. И, конечно, из-за этого постоянно возникают слухи о романах между артистами.&quot;Турецкие сериалы славятся своей эстетикой. Сцены, которые считаются откровенными в европейском понимании, в них отсутствуют и сняты иносказательно. В первую очередь это связано с культурными особенностями страны&quot;, — объяснили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.Главные акценты — на драматических событиях и переживаниях. Персонажи много говорят, спорят, интригуют, но до открытого проявления чувств в кадре дело доходит нечасто.Цензура на ТВТелеканалы за откровенные сцены штрафуют. Иногда даже временно запрещают.Организация RTÜK (Высший совет радио и телевидения) следит за соблюдением морально-этических норм в кино, сериалах, музыкальных клипах. Цензурирует и зарубежную продукцию. Например, "Секс в большом городе — 2" на ТВ не разрешили, наложили санкции на сериал "Сплетница".Оценивают не только содержание диалогов, но и поведение героев, их движения. Если в RTÜK решат, что на экране показали эротику, жестокость, безнравственность, телеканал предупредят или оштрафуют — на миллионы лир. Поэтому авторы сериалов стараются соблюдать баланс между этикой и зрительским интересом.&quot;Надо разделять то, что снимают, и что идет в эфир, — уточняет продюсер Софья Митрофанова. — Бывает, серия выходит, потом корректируется, а после проект вообще закрывают. RTÜK не только регулирует контент по своей инициативе, но и реагирует на жалобы зрителей, которых расстроило или возмутило недостойное поведение на экране&quot;.Так было с проектом "Столкновение" — постоянные поцелуи и постельные сцены не понравились аудитории.В подобных случаях переснимают эпизоды: в страстной сцене герои остаются одетыми или полностью закрыты одеялом.По словам Митрофановой, могут оштрафовать или запретить определенные моменты, если любовь, страсть, эротические отношения сопряжены с супружеской изменой.Подобный иск предъявили сериалу "Постучись в мою дверь". Один из рекордсменов по количеству штрафов за интимные эпизоды — скандальный проект "Любовь напрокат". Раскованность главных персонажей шокировала даже иностранных зрителей. Турецкие страстиВ сериале "Фи, Чи, Пи" известный психиатр и беспринципный ловелас Джан (Озан Гювен) влюбляется в балерину Дуру (Серенай Сарыкая), состоящую в гражданском браке с музыкантом Денизом (Мехмет Гюнсюр). Дуэт Джана, который знает все о человеческой природе, и наивной Дуру понравился многим. По степени откровенности получилась турецкая версия "Элиты" или "Эйфории".В "Запретной любви" богач Аднан (Сельчук Ёнтем), живущий затворником с детьми и племянником Бехлюлем (Кыванч Татлыту), случайно знакомится с юной Бихтер (Берен Саат) и влюбляется в нее.Сюжет непредсказуемый и запутанный (напоминает другой культовый проект — бразильский "Клон"). За эротические сцены между Бехлюлем и Бихтер на яхте, в беседке, спальне, машине RTÜK выписывал штраф. Но ажиотаж вокруг сериала был таким, что в день выхода последней серии в стране официально объявили выходной."Мистер Ошибка" — это смесь голливудских фильмов "Предложение" и "Правила съема: Метод Хитча". Эзги (Озге Гюрель) мечтает встретить свою любовь, но ей не везет. Научить ее общаться с мужчинами берется легкомысленный владелец бара Озгюр (Джан Яман). Он наставляет подопечную так старательно, что увлекается ею сам. Из-за обилия откровенных эпизодов проект не раз хотели закрыть.Одна из самых известных эротических сцен турецких сериалов — в ванной, наполненной пеной, из "Постучись в мою дверь" (российский ремейк которого сейчас снимается). На Западе этот фрагмент остался бы незамеченным, но в Турции его вырезали из телеэфира. Фанаты нашли эти кадры в интернете и сделали вирусным роликом.В "Любви напрокат" сцена с бизнесменом Омером (Барыш Ардуч) и официанткой Дефне (Эльчин Сангу) тоже подверглась цензуре. Обнаженка в кадре, долгие поцелуи поразили многих.Новинка — сериал "Йешильчам". Это название улицы в Стамбуле, где начинался "турецкий Голливуд". Действие происходит в 1960-х. Продюсер Селих (Чагатай Улусой) собирается снять кинохит. Он пьет, курит, употребляет запрещенные вещества, крутит романы. Откровенных сцен хватает, но исков от RTÜK пока не было.
https://ria.ru/20230811/shtirlits-1886646639.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821133503_0:0:1418:1064_1920x0_80_0_0_06a0ebc9387ebc92032300db2db58b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино и сериалы, что посмотреть , турция, стамбул
Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Турция, Стамбул

Любовь по-турецки: как снимают эротику в их сериалах и кто за этим следит

© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские онлайн-платформы активно закупают права на трансляцию и создают подборки из турецких сериалов. Сюжеты там разные, но всегда есть романтическая линия. Порой и откровенные сцены. О том, где не постеснялись снять эпизоды с рейтингом 18+ и в чем их специфика, — в материале РИА Новости.

Культурные особенности

Красивые кадры и актеры, интересные персонажи и "экранная химия" — вот за что миллионы зрителей во всем мире любят турецкие сериалы.
И удивительно — любовные сцены в них сняты не так откровенно, как в европейских или американских проектах, но именно они становятся "вирусными" в соцсетях и даже вызывают скандалы в обществе. Турецкие режиссеры делают ставку на чувства героев. Актеры проживают эмоции, зритель им верит. И, конечно, из-за этого постоянно возникают слухи о романах между артистами.
«

"Турецкие сериалы славятся своей эстетикой. Сцены, которые считаются откровенными в европейском понимании, в них отсутствуют и сняты иносказательно. В первую очередь это связано с культурными особенностями страны", — объяснили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

© Предоставлено пресс-службой KionКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
© Предоставлено пресс-службой Kion
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Главные акценты — на драматических событиях и переживаниях. Персонажи много говорят, спорят, интригуют, но до открытого проявления чувств в кадре дело доходит нечасто.

Цензура на ТВ

Телеканалы за откровенные сцены штрафуют. Иногда даже временно запрещают.
Организация RTÜK (Высший совет радио и телевидения) следит за соблюдением морально-этических норм в кино, сериалах, музыкальных клипах. Цензурирует и зарубежную продукцию. Например, "Секс в большом городе — 2" на ТВ не разрешили, наложили санкции на сериал "Сплетница".
© РИА Новости / Karo Premiere Film Company | Перейти в медиабанкАктрисы Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2".
Кадр из фильма Секс в большом городе — 2
Актрисы Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2".
© РИА Новости / Karo Premiere Film Company
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Каро Премьер | Перейти в медиабанк

Актрисы Ким Кэттролл, Кристин Дэвис ,Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма "Секс в большом городе-2".

Кадр из фильма Секс в большом городе-2

Актрисы Ким Кэттролл, Кристин Дэвис ,Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма "Секс в большом городе-2".

© РИА Новости / Каро Премьер
Перейти в медиабанк
2 из 8
© Warner Bros., New Line Cinema (2010)Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"
Кадр из фильма Секс в большом городе 2
Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"
© Warner Bros., New Line Cinema (2010)
3 из 8
© РИА Новости / HBO Films (2010) | Перейти в медиабанкАктеры Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу и Крис Нот в роли Мистера Бига в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе-2".
Кадры из фильма Секс в большом городе-2
Актеры Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу и Крис Нот в роли Мистера Бига в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе-2".
© РИА Новости / HBO Films (2010)
Перейти в медиабанк
4 из 8
© Warner Bros., New Line Cinema (2010)Кадр из фильма "Секс в большом городе 2". Коктейль "Космополитен"
Кадр из фильма Секс в большом городе 2. Коктейль Космополитен
Кадр из фильма "Секс в большом городе 2". Коктейль "Космополитен"
© Warner Bros., New Line Cinema (2010)
5 из 8
© Warner Bros. Television (2021-...)Кадр из сериала "Сплетница"
Кадр из сериала Сплетница
Кадр из сериала "Сплетница"
© Warner Bros. Television (2021-...)
6 из 8
© Warner Bros. Television (2021)

Фрагмент из сериала "Сплетница"

Кадр из сериала Сплетница

Фрагмент из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021)
7 из 8
© Warner Bros. Television (2021)

Сериал "Сплетница"

Кадр из сериала Сплетница

Сериал "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021)
8 из 8
Актрисы Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2".
© РИА Новости / Karo Premiere Film Company
Перейти в медиабанк
1 из 8

Актрисы Ким Кэттролл, Кристин Дэвис ,Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма "Секс в большом городе-2".

© РИА Новости / Каро Премьер
Перейти в медиабанк
2 из 8
Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"
© Warner Bros., New Line Cinema (2010)
3 из 8
Актеры Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу и Крис Нот в роли Мистера Бига в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе-2".
© РИА Новости / HBO Films (2010)
Перейти в медиабанк
4 из 8
Кадр из фильма "Секс в большом городе 2". Коктейль "Космополитен"
© Warner Bros., New Line Cinema (2010)
5 из 8
Кадр из сериала "Сплетница"
© Warner Bros. Television (2021-...)
6 из 8

Фрагмент из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021)
7 из 8

Сериал "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021)
8 из 8
Оценивают не только содержание диалогов, но и поведение героев, их движения. Если в RTÜK решат, что на экране показали эротику, жестокость, безнравственность, телеканал предупредят или оштрафуют — на миллионы лир. Поэтому авторы сериалов стараются соблюдать баланс между этикой и зрительским интересом.
«

"Надо разделять то, что снимают, и что идет в эфир, — уточняет продюсер Софья Митрофанова. — Бывает, серия выходит, потом корректируется, а после проект вообще закрывают. RTÜK не только регулирует контент по своей инициативе, но и реагирует на жалобы зрителей, которых расстроило или возмутило недостойное поведение на экране".

Так было с проектом "Столкновение" — постоянные поцелуи и постельные сцены не понравились аудитории.
В подобных случаях переснимают эпизоды: в страстной сцене герои остаются одетыми или полностью закрыты одеялом.
По словам Митрофановой, могут оштрафовать или запретить определенные моменты, если любовь, страсть, эротические отношения сопряжены с супружеской изменой.
© Предоставлено пресс-службой KionКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
© Предоставлено пресс-службой Kion
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Подобный иск предъявили сериалу "Постучись в мою дверь". Один из рекордсменов по количеству штрафов за интимные эпизоды — скандальный проект "Любовь напрокат". Раскованность главных персонажей шокировала даже иностранных зрителей.

Турецкие страсти

В сериале "Фи, Чи, Пи" известный психиатр и беспринципный ловелас Джан (Озан Гювен) влюбляется в балерину Дуру (Серенай Сарыкая), состоящую в гражданском браке с музыкантом Денизом (Мехмет Гюнсюр). Дуэт Джана, который знает все о человеческой природе, и наивной Дуру понравился многим. По степени откровенности получилась турецкая версия "Элиты" или "Эйфории".
В "Запретной любви" богач Аднан (Сельчук Ёнтем), живущий затворником с детьми и племянником Бехлюлем (Кыванч Татлыту), случайно знакомится с юной Бихтер (Берен Саат) и влюбляется в нее.
Сюжет непредсказуемый и запутанный (напоминает другой культовый проект — бразильский "Клон"). За эротические сцены между Бехлюлем и Бихтер на яхте, в беседке, спальне, машине RTÜK выписывал штраф. Но ажиотаж вокруг сериала был таким, что в день выхода последней серии в стране официально объявили выходной.
© Предоставлено пресс-службой "Иви"

Кадр из турецкого сериала "Мистер Ошибка"

Кадр из сериала Мистер Ошибка

Кадр из турецкого сериала "Мистер Ошибка"

© Предоставлено пресс-службой "Иви"
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой "Иви"Кадр из сериала "Мистер Ошибка"
Кадр из сериала Мистер Ошибка
Кадр из сериала "Мистер Ошибка"
© Предоставлено пресс-службой "Иви"
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой "Иви"

Герои сериала "Мистер Ошибка"

Кадр из сериала Мистер Ошибка

Герои сериала "Мистер Ошибка"

© Предоставлено пресс-службой "Иви"
3 из 3

Кадр из турецкого сериала "Мистер Ошибка"

© Предоставлено пресс-службой "Иви"
1 из 3
Кадр из сериала "Мистер Ошибка"
© Предоставлено пресс-службой "Иви"
2 из 3

Герои сериала "Мистер Ошибка"

© Предоставлено пресс-службой "Иви"
3 из 3
"Мистер Ошибка" — это смесь голливудских фильмов "Предложение" и "Правила съема: Метод Хитча". Эзги (Озге Гюрель) мечтает встретить свою любовь, но ей не везет. Научить ее общаться с мужчинами берется легкомысленный владелец бара Озгюр (Джан Яман). Он наставляет подопечную так старательно, что увлекается ею сам. Из-за обилия откровенных эпизодов проект не раз хотели закрыть.
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Сцена в ванной из сериала "Постучись в мою дверь"

Кадр из сериала Постучись в мою дверь

Сцена в ванной из сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
1 из 4
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Фрагмент из сериала "Постучись в мою дверь"

Кадр из сериала Постучись в мою дверь

Фрагмент из сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
2 из 4
© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
© Предоставлено пресс-службой more.tv
3 из 4
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Главные герои сериала "Постучись в мою дверь"

Кадр из сериала Постучись в мою дверь

Главные герои сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
4 из 4

Сцена в ванной из сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
1 из 4

Фрагмент из сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
2 из 4
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
© Предоставлено пресс-службой more.tv
3 из 4

Главные герои сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
4 из 4
Одна из самых известных эротических сцен турецких сериалов — в ванной, наполненной пеной, из "Постучись в мою дверь" (российский ремейк которого сейчас снимается). На Западе этот фрагмент остался бы незамеченным, но в Турции его вырезали из телеэфира. Фанаты нашли эти кадры в интернете и сделали вирусным роликом.
© Предоставлено пресс-службой "Иви"Кадр из сериала "Любовь напрокат"
Кадр из сериала Любовь напрокат
Кадр из сериала "Любовь напрокат"
© Предоставлено пресс-службой "Иви"
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой "Иви"

Фрагмент из сериала "Любовь напрокат"

Кадр из сериала Любовь напрокат

Фрагмент из сериала "Любовь напрокат"

© Предоставлено пресс-службой "Иви"
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой "Иви"

Кадр из турецкого сериала "Любовь напрокат"

Кадр из сериала Любовь напрокат

Кадр из турецкого сериала "Любовь напрокат"

© Предоставлено пресс-службой "Иви"
3 из 3
Кадр из сериала "Любовь напрокат"
© Предоставлено пресс-службой "Иви"
1 из 3

Фрагмент из сериала "Любовь напрокат"

© Предоставлено пресс-службой "Иви"
2 из 3

Кадр из турецкого сериала "Любовь напрокат"

© Предоставлено пресс-службой "Иви"
3 из 3
В "Любви напрокат" сцена с бизнесменом Омером (Барыш Ардуч) и официанткой Дефне (Эльчин Сангу) тоже подверглась цензуре. Обнаженка в кадре, долгие поцелуи поразили многих.
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Йешильчам"
Кадр из сериала Йешильчам
Кадр из сериала "Йешильчам"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
1 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Фрагмент из сериала "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Фрагмент из сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
2 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Эпизод из сериала "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Эпизод из сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
3 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Сериал "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Сериал "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
4 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Кадр из турецкого сериала "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Кадр из турецкого сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
5 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

"Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

"Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
6 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Турецкий сериал "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Турецкий сериал "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
7 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Герои сериала "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Герои сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
8 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Героиня сериала "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Героиня сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
9 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Герои турецкого сериала "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Герои турецкого сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
10 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Новый сериал "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Новый сериал "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
11 из 12
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Новый турецкий сериал "Йешильчам"

Кадр из сериала Йешильчам

Новый турецкий сериал "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
12 из 12
Кадр из сериала "Йешильчам"
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
1 из 12

Фрагмент из сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
2 из 12

Эпизод из сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
3 из 12

Сериал "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
4 из 12

Кадр из турецкого сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
5 из 12

"Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
6 из 12

Турецкий сериал "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
7 из 12

Герои сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
8 из 12

Героиня сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
9 из 12

Герои турецкого сериала "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
10 из 12

Новый сериал "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
11 из 12

Новый турецкий сериал "Йешильчам"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
12 из 12
Новинка — сериал "Йешильчам". Это название улицы в Стамбуле, где начинался "турецкий Голливуд". Действие происходит в 1960-х. Продюсер Селих (Чагатай Улусой) собирается снять кинохит. Он пьет, курит, употребляет запрещенные вещества, крутит романы. Откровенных сцен хватает, но исков от RTÜK пока не было.
Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны"
11 августа, 08:00
 
КультураКино и сериалычто посмотретьТурцияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала