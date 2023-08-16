https://ria.ru/20230816/serialy-1890182326.html

Любовь по-турецки: как снимают эротику в их сериалах и кто за этим следит

Любовь по-турецки: как снимают эротику в их сериалах и кто за этим следит - РИА Новости, 16.08.2023

Любовь по-турецки: как снимают эротику в их сериалах и кто за этим следит

Российские онлайн-платформы активно закупают права на трансляцию и создают подборки из турецких сериалов. Сюжеты там разные, но всегда есть романтическая линия. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:00

2023-08-16T08:00

2023-08-16T08:05

культура

кино и сериалы

что посмотреть

турция

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821133503_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_f42246b57a7ac30b779099baa5644cc4.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские онлайн-платформы активно закупают права на трансляцию и создают подборки из турецких сериалов. Сюжеты там разные, но всегда есть романтическая линия. Порой и откровенные сцены. О том, где не постеснялись снять эпизоды с рейтингом 18+ и в чем их специфика, — в материале РИА Новости.Культурные особенностиКрасивые кадры и актеры, интересные персонажи и "экранная химия" — вот за что миллионы зрителей во всем мире любят турецкие сериалы.И удивительно — любовные сцены в них сняты не так откровенно, как в европейских или американских проектах, но именно они становятся "вирусными" в соцсетях и даже вызывают скандалы в обществе. Турецкие режиссеры делают ставку на чувства героев. Актеры проживают эмоции, зритель им верит. И, конечно, из-за этого постоянно возникают слухи о романах между артистами."Турецкие сериалы славятся своей эстетикой. Сцены, которые считаются откровенными в европейском понимании, в них отсутствуют и сняты иносказательно. В первую очередь это связано с культурными особенностями страны", — объяснили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.Главные акценты — на драматических событиях и переживаниях. Персонажи много говорят, спорят, интригуют, но до открытого проявления чувств в кадре дело доходит нечасто.Цензура на ТВТелеканалы за откровенные сцены штрафуют. Иногда даже временно запрещают.Организация RTÜK (Высший совет радио и телевидения) следит за соблюдением морально-этических норм в кино, сериалах, музыкальных клипах. Цензурирует и зарубежную продукцию. Например, "Секс в большом городе — 2" на ТВ не разрешили, наложили санкции на сериал "Сплетница".Оценивают не только содержание диалогов, но и поведение героев, их движения. Если в RTÜK решат, что на экране показали эротику, жестокость, безнравственность, телеканал предупредят или оштрафуют — на миллионы лир. Поэтому авторы сериалов стараются соблюдать баланс между этикой и зрительским интересом."Надо разделять то, что снимают, и что идет в эфир, — уточняет продюсер Софья Митрофанова. — Бывает, серия выходит, потом корректируется, а после проект вообще закрывают. RTÜK не только регулирует контент по своей инициативе, но и реагирует на жалобы зрителей, которых расстроило или возмутило недостойное поведение на экране".Так было с проектом "Столкновение" — постоянные поцелуи и постельные сцены не понравились аудитории.В подобных случаях переснимают эпизоды: в страстной сцене герои остаются одетыми или полностью закрыты одеялом.По словам Митрофановой, могут оштрафовать или запретить определенные моменты, если любовь, страсть, эротические отношения сопряжены с супружеской изменой.Подобный иск предъявили сериалу "Постучись в мою дверь". Один из рекордсменов по количеству штрафов за интимные эпизоды — скандальный проект "Любовь напрокат". Раскованность главных персонажей шокировала даже иностранных зрителей. Турецкие страстиВ сериале "Фи, Чи, Пи" известный психиатр и беспринципный ловелас Джан (Озан Гювен) влюбляется в балерину Дуру (Серенай Сарыкая), состоящую в гражданском браке с музыкантом Денизом (Мехмет Гюнсюр). Дуэт Джана, который знает все о человеческой природе, и наивной Дуру понравился многим. По степени откровенности получилась турецкая версия "Элиты" или "Эйфории".В "Запретной любви" богач Аднан (Сельчук Ёнтем), живущий затворником с детьми и племянником Бехлюлем (Кыванч Татлыту), случайно знакомится с юной Бихтер (Берен Саат) и влюбляется в нее.Сюжет непредсказуемый и запутанный (напоминает другой культовый проект — бразильский "Клон"). За эротические сцены между Бехлюлем и Бихтер на яхте, в беседке, спальне, машине RTÜK выписывал штраф. Но ажиотаж вокруг сериала был таким, что в день выхода последней серии в стране официально объявили выходной."Мистер Ошибка" — это смесь голливудских фильмов "Предложение" и "Правила съема: Метод Хитча". Эзги (Озге Гюрель) мечтает встретить свою любовь, но ей не везет. Научить ее общаться с мужчинами берется легкомысленный владелец бара Озгюр (Джан Яман). Он наставляет подопечную так старательно, что увлекается ею сам. Из-за обилия откровенных эпизодов проект не раз хотели закрыть.Одна из самых известных эротических сцен турецких сериалов — в ванной, наполненной пеной, из "Постучись в мою дверь" (российский ремейк которого сейчас снимается). На Западе этот фрагмент остался бы незамеченным, но в Турции его вырезали из телеэфира. Фанаты нашли эти кадры в интернете и сделали вирусным роликом.В "Любви напрокат" сцена с бизнесменом Омером (Барыш Ардуч) и официанткой Дефне (Эльчин Сангу) тоже подверглась цензуре. Обнаженка в кадре, долгие поцелуи поразили многих.Новинка — сериал "Йешильчам". Это название улицы в Стамбуле, где начинался "турецкий Голливуд". Действие происходит в 1960-х. Продюсер Селих (Чагатай Улусой) собирается снять кинохит. Он пьет, курит, употребляет запрещенные вещества, крутит романы. Откровенных сцен хватает, но исков от RTÜK пока не было.

https://ria.ru/20230811/shtirlits-1886646639.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, что посмотреть , турция, стамбул