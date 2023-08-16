Рейтинг@Mail.ru
Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/sdelka-1890380526.html
Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре
Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре - РИА Новости, 16.08.2023
Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре
Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:57
2023-08-16T12:57
зерновая сделка
россия
турция
алексей ерхов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "В первую очередь речь идет о государствах Африки. Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Несмотря на все введенные в отношении нашего аграрного экспорта незаконные односторонние санкции, зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, и только за первое полугодие этого года – уже почти 10 миллионов тонн", - приводит слова посла газета Star. Дипломат напомнил заявление на недавнем саммите Россия-Африка по продовольственной безопасности африканских стран. "Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Кроме того, мы готовы к безвозмездной передаче минеральных удобрений беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, пока удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению", - сказал дипломат. "Так что "Черноморская инициатива" – отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - резюмировал посол.
https://ria.ru/20230816/sdelka-1890338378.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зерновая сделка, россия, турция, алексей ерхов
Зерновая сделка, Россия, Турция, Алексей Ерхов
Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре

Посол в Анкаре: Москва вместе с партнерами изучает альтернативы зерновой сделке

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
"В первую очередь речь идет о государствах Африки. Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Несмотря на все введенные в отношении нашего аграрного экспорта незаконные односторонние санкции, зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, и только за первое полугодие этого года – уже почти 10 миллионов тонн", - приводит слова посла газета Star.
Дипломат напомнил заявление на недавнем саммите Россия-Африка по продовольственной безопасности африканских стран.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
09:22
"Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Кроме того, мы готовы к безвозмездной передаче минеральных удобрений беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, пока удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению", - сказал дипломат.
"Так что "Черноморская инициатива" – отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - резюмировал посол.
 
Зерновая сделкаРоссияТурцияАлексей Ерхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала