Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре
Посол в Анкаре: Москва вместе с партнерами изучает альтернативы зерновой сделке
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
"В первую очередь речь идет о государствах Африки. Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Несмотря на все введенные в отношении нашего аграрного экспорта незаконные односторонние санкции, зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, и только за первое полугодие этого года – уже почти 10 миллионов тонн", - приводит слова посла газета Star.
Дипломат напомнил заявление на недавнем саммите Россия-Африка по продовольственной безопасности африканских стран.
"Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Кроме того, мы готовы к безвозмездной передаче минеральных удобрений беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, пока удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению", - сказал дипломат.
"Так что "Черноморская инициатива" – отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - резюмировал посол.