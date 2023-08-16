https://ria.ru/20230816/sdelka-1890380526.html

Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре

Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре - РИА Новости, 16.08.2023

Москва изучает альтернативы зерновой сделке, заявил посол в Анкаре

Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:57

2023-08-16T12:57

2023-08-16T12:57

зерновая сделка

россия

турция

алексей ерхов

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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "В первую очередь речь идет о государствах Африки. Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Несмотря на все введенные в отношении нашего аграрного экспорта незаконные односторонние санкции, зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, и только за первое полугодие этого года – уже почти 10 миллионов тонн", - приводит слова посла газета Star. Дипломат напомнил заявление на недавнем саммите Россия-Африка по продовольственной безопасности африканских стран. "Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Кроме того, мы готовы к безвозмездной передаче минеральных удобрений беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, пока удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению", - сказал дипломат. "Так что "Черноморская инициатива" – отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - резюмировал посол.

https://ria.ru/20230816/sdelka-1890338378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

зерновая сделка, россия, турция, алексей ерхов