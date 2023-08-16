https://ria.ru/20230816/sdelka-1890374105.html

Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки

Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 16.08.2023

Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что говорить о возобновлении "зерновой сделки" можно будет после выполнения юридических... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:26

2023-08-16T12:26

2023-08-16T12:34

россия

экономика

алексей ерхов

турция

зерновая сделка

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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что говорить о возобновлении "зерновой сделки" можно будет после выполнения юридических требований России.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована."Мы всегда готовы к диалогу с нашими турецкими партнерами, в том числе и по этому вопросу (зерновой сделки – ред.). Если наши юридические требования будут выполнены, мы сможем говорить о возобновлении черноморской (зерновой) инициативы", - приводит слова посла телеканал TGRT Haber.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, алексей ерхов, турция, зерновая сделка