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Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 16.08.2023
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12:26 16.08.2023 (обновлено: 12:34 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/sdelka-1890374105.html
Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки
Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 16.08.2023
Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что говорить о возобновлении "зерновой сделки" можно будет после выполнения юридических... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:26
2023-08-16T12:34
россия
экономика
алексей ерхов
турция
зерновая сделка
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что говорить о возобновлении "зерновой сделки" можно будет после выполнения юридических требований России.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована."Мы всегда готовы к диалогу с нашими турецкими партнерами, в том числе и по этому вопросу (зерновой сделки – ред.). Если наши юридические требования будут выполнены, мы сможем говорить о возобновлении черноморской (зерновой) инициативы", - приводит слова посла телеканал TGRT Haber.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html
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россия, экономика, алексей ерхов, турция, зерновая сделка
Россия, Экономика, Алексей Ерхов, Турция, Зерновая сделка
Посол в Анкаре напомнил условия возобновления зерновой сделки

Ерхов: говорить о зерновой сделке можно будет после выполнения требований России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что говорить о возобновлении "зерновой сделки" можно будет после выполнения юридических требований России.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
"Мы всегда готовы к диалогу с нашими турецкими партнерами, в том числе и по этому вопросу (зерновой сделки – ред.). Если наши юридические требования будут выполнены, мы сможем говорить о возобновлении черноморской (зерновой) инициативы", - приводит слова посла телеканал TGRT Haber.
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РоссияЭкономикаАлексей ЕрховТурцияЗерновая сделка
 
 
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