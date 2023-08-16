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Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 16.08.2023
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09:22 16.08.2023 (обновлено: 09:32 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/sdelka-1890338378.html
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 16.08.2023
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам "зерновой сделке" были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:22
2023-08-16T09:32
турция
сша
оон
зерновая сделка
россия
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам "зерновой сделке" были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы "зерновой сделки", находится в постоянном контакте и с российской стороной, сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице.США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц."Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет", - ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе "зерновой сделке".По его словам, Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы."Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)", - подчеркнул источник.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html
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турция, сша, оон, зерновая сделка, россия
Турция, США, ООН, Зерновая сделка, Россия
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки

Турция продолжает обсуждения с ООН и Западом для возобновления зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам "зерновой сделке" были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы "зерновой сделки", находится в постоянном контакте и с российской стороной, сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице.
США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
"Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет", - ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе "зерновой сделке".
По его словам, Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.
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"Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)", - подчеркнул источник.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
 
ТурцияСШАООНЗерновая сделкаРоссия
 
 
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