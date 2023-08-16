https://ria.ru/20230816/sdelka-1890338378.html
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 16.08.2023
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам "зерновой сделке" были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:22
2023-08-16T09:22
2023-08-16T09:32
турция
сша
оон
зерновая сделка
россия
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам "зерновой сделке" были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы "зерновой сделки", находится в постоянном контакте и с российской стороной, сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице.США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц."Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет", - ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе "зерновой сделке".По его словам, Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы."Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)", - подчеркнул источник.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша, оон, зерновая сделка, россия
Турция, США, ООН, Зерновая сделка, Россия
Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Турция продолжает обсуждения с ООН и Западом для возобновления зерновой сделки
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам "зерновой сделке" были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы "зерновой сделки", находится в постоянном контакте и с российской стороной, сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице.
США
ведут переговоры с Турцией, Украиной
и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
"Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет", - ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе "зерновой сделке".
По его словам, Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу
"Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)", - подчеркнул источник.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ
уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин
ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.