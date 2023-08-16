https://ria.ru/20230816/sdelka-1890338378.html

Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки

Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 16.08.2023

Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки

Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам "зерновой сделке" были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:22

2023-08-16T09:22

2023-08-16T09:32

турция

сша

оон

зерновая сделка

россия

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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам "зерновой сделке" были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы "зерновой сделки", находится в постоянном контакте и с российской стороной, сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице.США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц."Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет", - ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе "зерновой сделке".По его словам, Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы."Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)", - подчеркнул источник.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html

турция

сша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, сша, оон, зерновая сделка, россия