https://ria.ru/20230816/sbu-1890352806.html

В Раде считают, что глава СБУ может стать министром внутренних дел

В Раде считают, что глава СБУ может стать министром внутренних дел - РИА Новости, 16.08.2023

В Раде считают, что глава СБУ может стать министром внутренних дел

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко утверждает в своем телеграм-канале, что главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:48

2023-08-16T10:48

2023-08-16T10:48

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко утверждает в своем телеграм-канале, что главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер. "Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию", - написал Гончаренко. По его словам, на фоне "предвыборного куража в офисе президента раздумывают о замене министра внутренних дел". А Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой" (офису Владимира Зеленского - ред.). "Теперь о генпрокуроре Костине. На Банковой недовольны результатами работы Костина. Вместе с тем и сам Костин также хочет уйти. А заменить Костина хотят на Кипера. Он уже был прокурором Киева. Кстати, Кипер был знаком с (главой офиса Зеленского Андреем – ред.) Ермаком еще до Зеленского. Когда Ермак занимался МАФами в Киеве. А в нашей политической системе все действует просто: Ермаку нравится – значит, назначаем", - добавил Гончаренко. Малюк возглавил СБУ в феврале. Его назначили вместо отправленного в отставку Ивана Баканова. Должность министра внутренних дел на данный момент занимает Игорь Клименко.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей гончаренко, служба безопасности украины, мвд украины, украина, верховная рада украины