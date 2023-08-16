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В Раде считают, что глава СБУ может стать министром внутренних дел - РИА Новости, 16.08.2023
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10:48 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/sbu-1890352806.html
В Раде считают, что глава СБУ может стать министром внутренних дел
В Раде считают, что глава СБУ может стать министром внутренних дел - РИА Новости, 16.08.2023
В Раде считают, что глава СБУ может стать министром внутренних дел
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко утверждает в своем телеграм-канале, что главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:48
2023-08-16T10:48
в мире
алексей гончаренко
служба безопасности украины
мвд украины
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко утверждает в своем телеграм-канале, что главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер. "Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию", - написал Гончаренко. По его словам, на фоне "предвыборного куража в офисе президента раздумывают о замене министра внутренних дел". А Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой" (офису Владимира Зеленского - ред.). "Теперь о генпрокуроре Костине. На Банковой недовольны результатами работы Костина. Вместе с тем и сам Костин также хочет уйти. А заменить Костина хотят на Кипера. Он уже был прокурором Киева. Кстати, Кипер был знаком с (главой офиса Зеленского Андреем – ред.) Ермаком еще до Зеленского. Когда Ермак занимался МАФами в Киеве. А в нашей политической системе все действует просто: Ермаку нравится – значит, назначаем", - добавил Гончаренко. Малюк возглавил СБУ в феврале. Его назначили вместо отправленного в отставку Ивана Баканова. Должность министра внутренних дел на данный момент занимает Игорь Клименко.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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в мире, алексей гончаренко, служба безопасности украины, мвд украины, украина, верховная рада украины
В мире, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины, МВД Украины, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде считают, что глава СБУ может стать министром внутренних дел

Гончаренко: главу СБУ Малюка планируют назначить министром внутренних дел

CC BY 4.0 / SBU / Глава СБУ Василий Малюк
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
CC BY 4.0 / SBU /
Глава СБУ Василий Малюк. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко утверждает в своем телеграм-канале, что главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер.
"Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию", - написал Гончаренко. По его словам, на фоне "предвыборного куража в офисе президента раздумывают о замене министра внутренних дел". А Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой" (офису Владимира Зеленского - ред.).
"Теперь о генпрокуроре Костине. На Банковой недовольны результатами работы Костина. Вместе с тем и сам Костин также хочет уйти. А заменить Костина хотят на Кипера. Он уже был прокурором Киева. Кстати, Кипер был знаком с (главой офиса Зеленского Андреем – ред.) Ермаком еще до Зеленского. Когда Ермак занимался МАФами в Киеве. А в нашей политической системе все действует просто: Ермаку нравится – значит, назначаем", - добавил Гончаренко.
Малюк возглавил СБУ в феврале. Его назначили вместо отправленного в отставку Ивана Баканова. Должность министра внутренних дел на данный момент занимает Игорь Клименко.
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